Von Bad Orb nach Massachusetts : Brief eines US-Soldaten kommt nach 76 Jahren an

Ein in Deutschland stationierter amerikanischer Soldat hatte 1945 einen Brief für seine Mutter aufgegeben. Ganze 76 Jahre später ist das Schreiben jetzt zugestellt worden.

Die Strecke, die der Brief des amerikanischen Soldaten John Gonsalves von Bad Orb bei Frankfurt 76 Jahre lang nach Massachusetts zurücklegte, wird wohl ein Rätsel bleiben. „Wir wissen nicht, wo der Brief in den vergangenen mehr als sieben Jahrzehnten war. Er hat unser Postverteilzentrum erst vor sechs Wochen erreicht“, teilte das United States Postal Service (USPS) Gonsalves' Ehefrau Angelina mit, als der Brief aus dem Jahr 1945 sie vor einigen Wochen in Woburn erreichte.

Gonsalves, damals Feldwebel bei den amerikanischen Streitkräften, hatte den Brief am 6. Dezember 1945 in Bad Orb für seine Mutter aufgegeben. Der Amerikaner soll zur 2nd Armored Division gehört haben, die dort Anfang April 1945, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, das Kriegsgefangenenlager „Stalag IX-B“ befreite. „Liebe Mama, habe heute Deinen Brief bekommen und bin froh, dass alles in Ordnung ist“, schrieb der Zweiundzwanzigjährige. Er fühle sich wohl in Bad Orb, nur das Essen sei „meist lausig“. Gonsalves verabschiedete sich mit „Love and kisses“ und dem Wunsch, seine Mutter bald wiederzusehen.

Wie seine spätere Ehefrau Angelina dem Sender Boston25 jetzt sagte, kehrte „Johnny“ einige Monate später in die Vereinigten Staaten zurück, heiratete und gründete eine Familie. 2015 starb Gonsalves im Alter von 92 Jahren. „Seinen Brief jetzt zu lesen, war, als wäre er zu mir zurückgekommen. Ich habe seine Handschrift sofort erkannt“, sagte Angelina Gonsalves, die in einigen Wochen den 90. Geburtstag feiert.

Wie der Brief aus Hessen das Postverteilzentrum in Pittsburgh (Pennsylvania) nach 76 Jahren erreichte, konnte USPS nicht klären. Dass das Schreiben eines jungen Soldaten an seine längst verstorbene Mutter besser spät als nie zugestellt werden sollte, lag für die Postbeamten aber auf der Hand. Im Internet suchten sie nach „Johnny“ Gonsalves in Massachusetts und stießen durch eine Todesanzeige auf seine Angehörigen. „Den Brief zuzustellen, war für uns von größter Wichtigkeit“, heißt es dem Begleitschreiben der Post. „Wegen der Bedeutung für Ihre Familiengeschichte. Aber auch wegen des Alters des Briefes.“