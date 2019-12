Vom Säugling bis zu Greta : Was sagt das Kind der Welt?

Sie helfen, sie unterhalten, sie inspirieren. Wenn Kinder da sind, sind sie meist der Mittelpunkt unseres Lebens. Aber welchen Stellenwert haben sie in unserer Gesellschaft? Und warum werden sie so oft zur Symbolfigur?

Wenn es um die Rettung des Weltklimas geht, ist zuverlässig eine bestimmte sprachliche und gedankliche Figur zu vernehmen: „Wir haben diese Welt von unseren Kindern nur geliehen“, so sagte man schon, bevor die Grünen eine Partei waren. Diese Mahnung, den kommenden Generationen nicht die Lebensgrundlage zu entziehen, bezog stets auch jene mit ein, die im engeren Sinne gar keinen Nachwuchs hatten. Gemeint waren schließlich ja „wir alle“, die Gemeinschaft der Bewohner des Planeten, die, wie sich immer weniger leicht übersehen ließ, dabei waren, diesen nachhaltig und endgültig zu ruinieren. Wir als Spezies, zumindest jener Teil, der schon Auto fahren, trinken und dergleichen darf. Diese Gruppe der Älteren auf dem Globus, ob nun wirklich reproduktiv erfolgreich oder nicht, war es, die Greta Thunberg mit Hilfe eines Plakats, eines Mikrofons und einer gewissen Sturheit sozusagen en bloc in eine Art Eltern-Kollektiv umdeutete und denen sie ein verheerendes Zeugnis ausstellte: Sorge um den Nachwuchs – durchgefallen. How dare you.

Dabei haben wir, oder doch viele von uns, oder doch manche von uns, im Auftrag aller – dabei haben wir uns doch gekümmert. In den vergangenen Jahren, so kommt es jedenfalls mir vor, ist das Kind immer stärker ins Zentrum des gesellschaftlichen Diskurses gerückt. Sicher, als Eltern, als Bäckereifachverkäufer, als Ärzte, als Ruderbootsverleiher gehen Erwachsene jeden Tag mit den viel Jüngeren um, das ist normal, nichts Neues, meistens unproblematisch; was ich meine, ist das Kind als öffentliche Figur: Es ist in unserer Gesellschaft zu einem Frühwarnsystem geworden, einem Rorschachtest für Beunruhigungen und Ängste, zum Problemfall auch, zum Fetisch bisweilen. Von einem „ausgeprägten Risiko- und Besorgtheitsdiskurs“ rund um das Kind hat die Erziehungswissenschaftlerin Meike Sophia Baader gesprochen; dessen Lebensform im Übergang hat ihre Ressortkollegin Christa Berg in den Begriff „Aufwachsen in schwierigen Zeiten“ zusammengefasst. Was verrät das über uns? Darüber, was fehlt?