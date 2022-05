Lokale Wohnunikate : Von Gelsenkirchener Barock bis Berliner Zimmer

Gelsenkirchener Barock

Gelsenkirchen hat es nicht leicht: Zechen tot, Schalke abgestiegen und auf den Einrichtungsstil, für den die Stadt bekannt ist, blickt ganz Deutschland herab. Der Gelsenkirchener Barock ist kein Stilbegriff wie Biedermeier oder Art Nouveau, sondern dessen Persiflage. Ein Synonym für Kitsch und schlechten Geschmack, in einem Zug genannt mit Gartenzwerg und Fototapete. Zu groß, zu üppig, zu ausladend für die kleinbürgerlichen Wohnzimmer, in denen es steht, ist das Mobiliar, das mit dem Gelsenkirchener Barock beschrieben wird. Der ganze Stolz des Reviers steckt in dem Buffetschrank, mit dem der Arbeiter in der Nachkriegszeit zeigen konnte, dass er es zu etwas gebracht hatte. Warum der Hort dieses schwülstigen Einrichtungsstils ausgerechnet in Gelsenkirchen vermutet wird, darüber gibt es unterschiedliche Theorien, sind diese Möbel doch weder in der Stadt erfunden noch hergestellt worden. Eine lautet, dass Gelsenkirchen Opfer seines eigenen Erfolgs wurde. In der Zwischenkriegszeit war Gelsenkirchen eine aufstrebende und moderne Stadt, echte Avantgarde. Im Zentrum mischten sich neue, expressionistische Gebäude mit Zechenanlagen und wilhelminischen Prachtbauten – ein überbordender Architekturmix. Zu dessen Beschreibung kam der Begriff des Gelsenkirchener Barocks auf, der später auf die Einrichtung der kleinbürgerlichen Wohnzimmer übertragen wurde. Die Stadt hat mit dem abwertenden Begriff mittlerweile ihren Frieden gemacht. Ein ironisiertes Revival – siehe Gartenzwerge – zeichnet sich aber nicht ab.

Frankfurter Bad

Kein gehobener Neubau kommt mehr ohne das Bad en suite aus, eine Nasszelle, die sich vom Schlafzimmer aus begehen lässt. Aus der Hotellerie kommt der Trend, Schlafen und Wohnen vollends zu vereinen und die Bahnwanne direkt ins Schlafzimmer zu stellen. Wie bei den meisten Sachen, die irgendwann gehypt werden, gibt es selbstverständlich auch das schon lange. Im Gegensatz zu seinem schicken Nachfahren, dem Ensuite-Bad, ist die Frankfurter Variante aber nicht aus dem Überfluss, sondern aus der Not geboren. Vorher gab es in den Wohnungen keinen fest installierten Sanitärbereich, das belüftete Bad war ein Novum. Der Waschbereich sollte sich heizen lassen und über Wasseranschlüsse verfügen, während das Klo sich im Treppenhaus oder Hof befand und in der Regel unbeheizt war. Wegen der Nähe zu den Wasseranschlüssen liegt das Frankfurter Bad auch häufig an oder sogar in der Küche, abgeschirmt durch eine Trennwand oder einen Vorhang vom Rest des Raumes. Was nach heutigem Verständnis etwas ungemütlich erscheint, war zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als die Frankfurter Mietshäuser in die Höhe wuchsen, eine echte Innovation. Die großbürgerlichen Wohnungen hatten sogar ein eigenes Wasserclosett (WC) in der Wohnung – ein echter Luxus! Auch heute gibt es noch zahlreiche Frankfurter Bäder. Wer dort duscht oder badet, kann sich immer ein bisschen wie im Hotel fühlen.