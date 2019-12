Auf Flohmarkt gekauft : Mann findet 50.000 Mark in alter Wanduhr

Ein Mann aus Aurich in Ostfriesland hat in einer Wanduhr vom Flohmarkt 50.000 Mark gefunden. Das Geld sei in der Holzverkleidung der rund 80 Zentimeter großen Uhr versteckt gewesen, sagte ein Stadtsprecher am Montag. Das fiel dem Mann nach dem Kauf aber erst zu Hause auf.

Er war so ehrlich, dass er mit dem Geld sofort zum Fundbüro ging und es dort abgab. Als sich nach einer gesetzlichen Frist von sechs Monaten niemand meldete, der das Geld vermisste, gingen die Scheine wieder zurück zum ehrlichen Finder. Hätte sich der rechtmäßige Besitzer des Geldes gemeldet, hätten dem Auricher drei Prozent Finderlohn zugestanden – immerhin rund 770 Euro.

Die 50.000 Mark in großen Scheinen kann der Mann nun in einer Filiale der Deutschen Bundesbank unentgeltlich in Euro umtauschen. Er musste an die Stadt Aurich lediglich eine Bearbeitungsgebühr von 576 Euro zahlen.

Mehr zum Thema 1/