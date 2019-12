Besuch vom Schlüsseldienst : 300 Euro und einige skurrile Geschichten

Ja, man habe richtig gehört, ein Tiger, sagt der Mann vom Schlüsseldienst und stochert mit einem Draht in dem schmalen Türspalt herum. „Verrückt, oder?“ Der Kunde hatte sich ausgesperrt und warnte ihn, er besitze einen Tiger, was aber nach bloßer Angeberei geklungen habe. Doch es war die Wahrheit. „Kein ausgewachsener natürlich, sondern so ein kleiner Baby-Tiger“.

Er schiebt eine Türöffnungskarte nach der nächsten in den Spalt und ruckelt mit den biegsamen Kunststoffteilen wie verrückt hin und her, bis er schwitzt. Aber auch das funktioniert nicht. Die Tür bleibt verschlossen. „Eigentlich brauche ich für so eine Tür zwei, allerhöchstens fünf Minuten.“ Auf seiner Stirn sammelt sich der Schweiß. Man denkt an die veranschlagten 220 Euro. Kein schlechter Minutenlohn.