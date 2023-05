Der Volksliedinterpret und Moderator der erfolgreichen früheren TV-Sendereihe „Kein schöner Land“, Günter Wewel, ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 88 Jahren, wie seine Lebensgefährtin am Donnerstag mitteilte. Zuvor hatten „Westfalenpost“ und „Westfälische Rundschau“ darüber berichtet.

Ob er als Kammersänger den Bass gab oder die ARD-Fernsehzuschauer in der Sendung “Kein schöner Land“ mit auf musikalische Reise durch Deutschland nahm, Günter Wewel begeisterte Millionen. Die Oper war sein erstes Zuhause. Als Bassist trat er auf den Bühnen und in den Konzertsälen im In- und Ausland auf. Mehr als 30 Jahre lang war er an der Dortmunder Oper engagiert, ehe er als Kammersänger und Fernsehmoderator seine Karriere fortsetzte.

Er präsentierte Volksmusik, interessante Landschaften und Informationen zu Architektur, Kunst und Handwerk. Zahlreiche Preise, darunter die Goldene Europa (1999), die Hermann-Löns-Medaille und das Bundesverdienstkreuz (1992) würdigten das Werk des singenden Moderators und Fernseh-Heimatkundlers Wewel.