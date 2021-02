Vietnamesen feiern Neujahr : Reiskuchen per Post

Im Mondkalender ist am Freitag das Jahr des Büffels angebrochen. Vietnamesinnen und Vietnamesen weltweit feiern Tết, das wichtigste Familienfest. Wie geht das im Lockdown in Deutschland? Und wie in Vietnam?

Als Nathalie Thanh Thuy Schwertner ihren Vater fragte, wie sie dieses an Tết feiern würden, fiel seine Antwort fast gleichgültig aus: Sie könnten im Lockdown doch ohnehin nur in der Wohnung bleiben, außerdem müsse er arbeiten. Für die 27-Jährige ist das eine beklemmende Vorstellung, schließlich ist Tết, kurz für Tết Nguyên Đán, was so viel wie „Fest des ersten Morgens“ bedeutet, das wichtigste Familienfest für viele Vietnamesen. Schwertners Vater aber hatte Quarantäne, Ausgangsbeschränkungen, Selbstisolation und die Furcht vor dem Ungewissen bereits als Kind im Krieg in Vietnam erlebt. Er flüchtete Ende der 1980er Jahre vor Krieg, Repression und Armut erst nach Tschechien, kurz nach der Wiedervereinigung kam er nach Deutschland. „Seitdem feiern wir zwar Weihnachten und Silvester, mein Vater behielt aber immer auch landestypische Sitten und Bräuche bei und gibt sie an uns weiter.“ Eben auch zum Neujahrsfest Tết, seit Donnerstag gefeiert wird.

Rund 188.000 Menschen vietnamesischer Abstammung leben laut dem Mikrozensus 2019 in Deutschland. Sie müssen im Lockdown auf viele Bräuche verzichten, viele müssen ohne ihre Verwandten feiern. Der Fotograf Viet Duc Le erzählt von seiner Großmutter, die seit dem Tod ihres Mannes allein in Nam Dinh lebt, nur eine Haushälterin kümmert sich um sie. Ihre sieben Kinder leben samt Nachwuchs in Deutschland, Le in Frankfurt. „Wir machen uns Sorgen“, sagt er. „Meine Oma hat uns allen das Leben in Deutschland ermöglicht und ist jetzt am wichtigsten Familienfest trotz ihrer großen Familie alleine.“ In früheren Jahren flog mindestens eins der Kinder zu Tết nach Vietnam, damit sie das Familienfest nicht allein feiern muss, in diesem Jahr bleibt nur der Griff zum Telefon.

Minh Thu Tran hat sich für die Feier frei genommen. Die Journalistin und „Rice and Shine“-Podcasterin verzichtet auf den Besuch bei ihren Eltern wegen des Infektionsgeschehens.

Sie hat sich und ihrem Partner stattdessen selbst ein kleines Festmahl gekocht. Ihre Mutter hat Reiskuchen geschickt und Bilder vom hergerichtete Ahnenalter, den Kirschblüten und Fruchtplatten. „Als Kind war mir das weniger wichtig, aber je älter ich wurde, desto mehr fühlte ich mich mit den vietnamesischen Traditionen verbunden.“ In der Pandemie bleibt ihr nur das Gefühl von Zuhause, das sie beim Zubereiten der Füllung für die selbstgemachten Frühlingsrollen hat. Am Neujahrstag trifft sich Tran mit einem chinesischen Freund zum Kochen und Essen: „Man schafft sich in solchen Zeiten eben eine kleine Ersatzfamilie.“

„Kaum einer singt Karaoke“

Das vietnamesische Familienfest richtet sich nach dem chinesischen Mondkalender, der am Freitag in das Jahr des Büffels eintritt. Vietnamesinnen und Vietnamesen reisen dann teils quer durch das Land, um in ihrem Heimatort mit der Familie zu feiern. Darauf verzichten in diesem Jahr viele. Vietnam kam bislang glimpflich durch die Corona-Pandemie. Die Johns-Hopkins-Universität zählt 2140 Coronafälle und 35 Tote, und zwar nicht pro Tag, sondern seit Beginn der Pandemie. Reisen in oder aus Hotspots sind verboten. Bricht ein örtlicher Infektionsherd aus, werden frühzeitig ganze Dörfer oder Wohnblocks konsequent abgeschottet, die Nachbarn kontrollieren sich auch gegenseitig. Hanh Nguyen hat das erlebt. Die Lehrerin musste in Ho-Chi-Minh-Stadt in Quarantäne, als sie ein Risikogebiet besucht hatte.