Eher wie ein langer, langer Monat

Ich kann mich an alles genau ­erinnern. Wie ich am Tag vor dem Krieg ins Bett ging. Was ich mit ­meinen Freunden gesprochen habe über den drohenden Krieg. Wie ich aufgeweckt wurde von einer Nachricht eines Freundes aus ­Charkiw, weil dort die Bomben etwas früher eingeschlagen waren; kurz darauf hörte ich die ersten Explosionen in Kiew. Wie ich ­Rationen angelegt und versucht habe, meine Eltern zu erreichen.

Eva Schläfer Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Für mich fühlt es sich nicht an wie ein Jahr, das vergangen ist. Eher wie ein langer, langer Monat. Zum Glück waren die letzten zwei Wochen in Kiew recht ruhig, die Russen ­scheinen viel weniger Raketen zu haben als zuvor. Auch die Energie­infrastruktur und Elektrizitäts­versorgung hat sich angepasst und ist viel besser geworden, trotz ­konstanten Beschusses durch ­Russland.

Meine Großeltern im besetzten Süden der Ukraine hören nach wie vor jeden Tag Explosionen. Die nächsten Wochen werden sehr schwierig, gerade auch im Osten der Ukraine. Ich wünsche den ­kämpfenden ukrainischen Streit­kräften das Beste.

Nikita, 26 Jahre, Kiew



Es fühlt sich an wie eine offene Wunde

Mir kommt es vor, als sei es gestern gewesen, dass der Krieg begonnen hat. Mit meinem Mann habe ich am Telefon gerade darüber gesprochen, dass es am 27. Februar ein Jahr her sein wird, dass wir uns das letzte Mal umarmt haben. Danach habe ich die Ukraine zusammen mit unseren Söhnen verlassen. Auch an die Angst, die wir in den ersten Kriegstagen hatten, kann ich mich gut erinnern, aber hier in Düsseldorf spüre ich sie natürlich nicht mehr.

Wir fühlen uns wohl in der Stadt und in unserer Wohnung. Die Jungs gehen gerne in die Schule. Ich besuche noch bis Mai meinen Integrationskurs. Wenn er abgeschlossen ist, werde ich mich nach einem Job umschauen. Wir führen unser Leben und lenken uns ab, wollen zum Beispiel auch den Karneval kennenlernen. Aber dann höre ich einen Satz oder sehe ein Bild, und es fühlt sich an wie eine offene Wunde.

Im vergangenen Jahr habe ich mehr graue Haare bekommen. Vor allem bin ich etwas trauriger, als ich es vor dem Krieg war. Und doch bin ich auch so dankbar für vieles. Deutschland ist gut zu uns. Als wir ankamen, waren es vor allem erst einmal einzelne Menschen, die uns geholfen haben. Mittlerweile ist es mehr der Staat, der sich um uns kümmert – und um die Ukraine.

Am 24. Februar treffen sich in Düsseldorf, aber wohl auch in anderen deutschen Städten, Ukrainer, um daran zu erinnern, dass der Krieg weitergeht, und um den Deutschen zu danken. Die Waffenlieferungen sind so wichtig. Wir zweifeln nicht am Sieg. Wir sind gerüsteter als vor einem Jahr, haben mehr Waffen und mehr Erfahrung. Die Statistik ist auf unserer Seite.

Elena, 44 Jahre, aus Charkiw, jetzt Düsseldorf

Auch diesen Kampf werde ich überstehen

In der Woche vor dem Krieg fuhr ich in mein Heimatviertel in Kiew, traf mich mit Vera und Alisa. Auf der Tagesordnung stand Haare-Schwarz-Färben – im Rückblick eine dumme Idee. Um Mitternacht saßen wir auf dem Balkon eines Plattenbaus vor meiner alten Schule, wir tranken billigen Rotwein, unterhielten uns über den potentiellen Krieg, der drohte, von dem wir aber noch nichts wussten. Was würden wir machen, wenn er ausbricht? Niemand von uns hat damals etwas Vernünftiges gesagt, aber wir waren uns einig, dass wir das überstehen.

Seitdem wurde die Platte von einer Rakete getroffen, wieder aufgebaut, und Kiew, die Unbeugsame, wartet voller Schönheit auf den Frühling. Die Hauptstadt, die Ukraine und wir alle als Einzelne haben es trotz allem überstanden. Wir studieren, arbeiten, wir sind stark und solidarisiert wie wahrscheinlich nie zuvor, selbst nach einem Jahr, was mich sehr erfreut und beruhigt.

Mehr zum Thema 1/

Auch Europa wurde dieses Jahr auf die Probe gestellt. Es ist nicht überflüssig, zu sagen, wie dankbar alle Ukrainer sind für die Hilfe, die für Flüchtlinge und ukrainische Streitkräfte geleistet wird. Ich persönlich auch.

Ich würde gerne wieder zu meiner Schule in Kiew gehen, zu dem Ort, wo alles angefangen hat, um zu sehen, was sich dort verändert hat. Ich stelle mir vor, wie die Narben des Kriegs langsam verschwinden, weil der Krieg vorbei ist. Alle Deutschen sind dann in einem Jahr herzlich in Kiew willkommen! Kurzfristig freue ich mich natürlich auf den Frühling und auf den hoffentlich baldigen Umzug meiner Mutter und Schwester aus Sachsen zu mir nach Gießen oder Marburg. Es ist noch ein langer Kampf mit der deutschen Bürokratie, aber auch diese herausfordernden Momente werde ich überstehen.

Wlad, 21 Jahre, aus Kiew, jetzt Gießen

Panik bringt dir überhaupt nichts

Es ist nun fast ein Jahr her seit der Invasion Russlands. Die Erinnerungen fühlen sich zwar weit weg an, aber an die ersten beiden Tage des Kriegs kann ich mich ganz genau erinnern. An jeden Moment. Panik, Schock, das waren die ersten Gefühle.

In diesem Jahr hatte ich einige Erkenntnisse. Zum Beispiel, dass Panik dir überhaupt nichts bringt. Aber auch: Es ist ein Privileg, Pazifist sein zu können. Wir Ukrainer können keine Pazifisten sein, wenn wir überleben wollen. Auch ich will Liebe und Frieden. Leider verstehen einige Europäer nicht, dass Pazifismus in einem Überfallkrieg nicht funktioniert.

Vergangene Woche war ich in Kiew, jetzt bin ich in Berlin. Ein paar Freunde werden aus Kiew zu Besuch kommen, darauf freue ich mich. Und auch auf den Frühling, auf ein paar DJ-Auftritte, die vor mir liegen. Auf eine gute Zeit. Angst vor dem 24. Februar habe ich dennoch. Was wird Russland an diesem Datum machen? Es könnte gefährlich werden.

Margareta, 23 Jahre, aus Kiew, jetzt Berlin