In Guatemala gelten vier französische Touristen als vermisst. Wie der französische Sender BFMTV am Freitagabend berichtete, seien die vier Franzosen am Mittwoch „das letzte Mal“ im Norden des mittelamerikanischen Landes gesehen worden. Unter ihnen soll sich auch ein sechs Jahre altes Kind befinden.

Im Dschungel von Tikal, nahe der Grenze zu Mexiko und Belize, seien die Personen verschwunden, haben guatemaltekische Behörden am Freitag mitgeteilt. Die zwei Frauen im Alter von 40 und 68 sowie der 41 Jahre alte Mann und der sechsjährige Junge gehörten zu einer Familie, hieß es in der Mitteilung, auf die sich BFMTV bezieht. An die französische Botschaft in Guatemala sei demnach eine Warnmeldung gesendet worden.

Die antike Maya-Stadt Tikal gilt als eine der wichtigsten erhaltenen Städte der Maya, von denen unter anderem ein Tempel erhalten ist. Etwa 900 vor Christus entstanden erste Siedlungen auf dem Gebiet, wo zu Hochzeiten bis zu 200.000 Menschen lebten. Der Niedergang Tikals begann im Jahre 900 nach Christus – die Gründe wurden bislang nicht abschließend geklärt.

Das Gebiet um Tikal ist ein Nationalpark und gehört zum Weltkulturerbe. Das Auswärtige Amt mahnt jedoch zu Vorsicht bei Reisen nach Tikal, das mitten im Dschungel liegt. „Das Risiko von Überfällen besteht grundsätzlich auch in Touristenzentren wie Antigua, Flores, Tikal und am Atitlán-See. [...] Die Gefahr von Überfällen und des Abkommens von Wegen ist dort nicht zu unterschätzen.“