Kurz bevor die Aktivisten der Letzten Generation sich auf den Flughäfen in Düsseldorf und Hamburg festkleben, um danach ihre Sommerpause einzuläuten, steht mit Lea Bonasera eine der Schlüsselfiguren der Gruppierung in Berlin vor Gericht. Amtsgericht Tiergarten, ein Donnerstag Anfang Juli: 13 Straßen­blockaden allein im ersten Halbjahr 2022, rund die Hälfte davon mit Fest­kleben.

Julia Schaaf Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Lea Bonasera ist 25 Jahre alt und in einer nordrhein-westfälischen Kleinstadt aufgewachsen. Zur Verhandlung trägt sie den dunkelblauen Einteiler mit Muster, in dem sie vergangenen Juli auf dem Asphalt gelegen hat. Dem Gericht erzählt sie, als Kind habe sie am liebsten Pfannkuchen mit Zimt und Zucker gegessen. Inzwischen besitzt sie einen Master aus Oxford.

Ein blasses, ungeschminktes Gesicht, die Stimme hell, Sommersprossen zu Spirellilocken: Das also ist die Frau, die im November 2021 mit Olaf Scholz auf einem Podium gesessen hat. Wohl niemand ist besser geeignet, um eine Idee davon zu bekommen, wie die Letzte Generation so tickt.

„Ich bin verzweifelt“, sagte Bonasera damals zur Eröffnung des Gesprächs, das sie und ihre Mitstreiter dem heutigen Kanzler mit einem Hungerstreik im Bundestagswahlkampf abgepresst hatten. Damit benannte sie ein Gefühl, das seither zu einem wiederkehrenden Motiv der Letzten Generation geworden ist, zu einer Erklärung, zu einer Rechtfertigung.

Bonasera sagte auch: „Wir sprechen hier über eine Frage von Leben und Tod.“ Und sie kündigte an, wenn Scholz ihre Forderungen nicht erfülle – seinerzeit ein Antiwegwerfgesetz und eine Agrarwende –, sehe man sich in der Pflicht, „in Deutschland massiv zu stören, gewaltfrei, aber massiv“. Die Versuche des heutigen Regierungschefs, seine Pläne für den energiepolitischen Umbau der Industriegesellschaft zu erläutern, interessierten die Aktivisten allenfalls marginal.

Im Januar 2022 sorgten Bonasera und die frisch gegründete Letzte Generation dann mit einer ersten Straßenblockade für Wirbel. Inzwischen gehören auch Farbattacken zum Aktionsrepertoire der Gruppe. Über ihre Forderungen – derzeit ein 9-Euro-Ticket, ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern und die Einführung eines „Gesellschaftsrats“ zum Klimaschutz – wird deutlich weniger diskutiert als über die Formen des Protests.

Die Strafanzeigen gehen in die Tausende, der Unmut in der Öffentlichkeit ist groß. Nicht nur am Amtsgericht Tiergarten gibt es aber auch Sympathie, selbst der Richter sagt, bevor er Lea Bonasera zu einer Geldstrafe verurteilt: „Es ist ein überragend wichtiges Ziel, sich für den Klimaschutz einzusetzen und da auf die Tube zu drücken.“ Hat es also etwas mit Verzweiflung zu tun, wenn die Letzte Generation gezielt Gesetze übertritt? Soll oder kann ein radikales Gefühl radikale Aktionen legitimieren?

„Klimaangst ist grundsätzlich vernünftig“

Gefühle sind im Kampf gegen den Klimawandel schon lange ein wichtiges Thema. „Ich will, dass ihr Panik bekommt“, schleuderte Greta Thunberg 2019 beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos den Mächtigen dieser Erde entgegen. Der Begriff „Klimaangst“ steht mittlerweile im Duden. Mit der Vereinigung Psychologists for Future gibt es obendrein eine Instanz, die nicht nur die Auswirkungen der Erderwärmung auf die menschliche Seele professionell beschreibt, sondern auch überlegt, wie man Erkenntnisse der Psychologie im Kampf gegen den Klimawandel nutzen kann.

„Eigentlich ist Klimaangst grundsätzlich vernünftig“, sagt etwa Kathrin Macha, Mitglied bei den Psychologists und angehende Psychotherapeutin in Mainz. Die Klimakrise sei schließlich real, und das Gefühl der Angst animiere Menschen zum Handeln. Macha sagt deshalb: „Eigentlich wäre es gut, wenn es ein bisschen mehr Klimaangst gäbe.“