Frank-Michael Becker leitet das Städtische Gymnasium Würselen. Im Interview erklärt er, was im Lehrerzimmer los war, als sich die Aufgaben für das Abitur in NRW nicht herunterladen ließen – und was die Verschiebung für die Geheimhaltung der Aufgaben bedeuten könnte.

Dienstag Abend wurde bekannt, dass das Schulministerium in NRW die eigentlich für Mittwoch vorgesehenen Abiturprüfungen in den Fächern Biologie, Chemie, Ernährungslehre, Informatik und Physik auf Freitag verschiebt, weil es ein Problem beim Download der Prüfungsaufgaben gab. Wie haben Sie das an Ihrer Schule erlebt?

Uns wurde im Vorhinein mitgeteilt, den Download um die Mittagszeit zu starten. Als wir das dann versuchten, war das aber nicht möglich. Wir bekamen Fehlermeldungen, die wir nicht einordnen konnten. Es scheint ein Problem bei der Authentifizierung gegeben zu haben. Zunächst haben wir den Fehler bei uns vermutet. Doch als wir bei anderen Schulen anriefen, hörten wir, dass es dort dieselben Probleme gab. Nach einiger Zeit kam dann eine erste Mail vom Schulministerium, der zufolge man am Problem arbeite und es zeitnah lösen werde. Und das hat sich dann den Nachmittag über fortgesetzt: Immer wieder kamen Mails, die behaupteten, das Problem sei bald gelöst oder man würde sich bis zu einer bestimmten Zeit wieder melden. Doch das Problem bestand fort, und die angekündigten Zeiten bei Rückmeldungen wurden nicht immer eingehalten. So war nicht absehbar, wann dieser Prozess endet.

Wie lange hat sich das hingezogen?

Die definitive Absage, dass nichts mehr passieren wird, kam erst um kurz nach halb neun. Sie müssen bedenken: Wenn wir die Abituraufgaben heruntergeladen haben, beginnt ja normalerweise erst ein mehrstündiger Prozess, in dem die Lehrer die Aufgaben sichten, auswählen und für die Prüflinge vervielfältigen. Die Kollegen hatten den Vormittag über schon unterrichtet, und viele von ihnen arbeiten in Teilzeit und haben zu Hause Verpflichtungen. Weil ich die nicht immer wieder bitten konnte, noch eine und noch eine Stunde zu warten, habe ich als Schulleiter dann verantwortet, dass sie nach Hause gehen und sich auf Abruf bereithalten. Und dass wir spätestens um acht Uhr noch einmal telefonieren – spätestens dann, nahm ich an, müsste die Sache gelaufen sein, aber auch das hat sich ja dann noch als zu früh erwiesen. Die Kommunikation vom Ministerium war da sehr unbefriedigend, da hätte man sich gewünscht, dass jemand früher den Schlussstrich zieht.

Wann haben die Schüler davon erfahren, dass ihre Prüfung am nächsten Morgen ausfällt? Haben Sie da noch eine spätabendliche Telefonkette in Gang setzen müssen?

Für die Schüler war das natürlich eine riesige Katastrophe: Die hören tagsüber schon in der Presse, dass es nicht klappt, machen sich Gedanken, was mit ihrer Prüfung los ist – und wir können keine Nachricht rausschicken, weil wir immer wieder auf die nächste Mail verwiesen wurden. Glücklicherweise sind wir als Schule digital gut aufgestellt, wofür wir auch schon mehrfach ausgezeichnet wurden. Über unser digitales Kommunikationssystem können wir die Schüler innerhalb von Sekunden über ihre iPads erreichen. Als die Mitteilung vom Ministerium schließlich da war, haben wir ihnen auf diesem Wege um viertel vor neun Bescheid gegeben, auch die Kollegen und den Schulträger haben wir umgehend informiert. Wir hatten heute morgen auch vor den entsprechenden Räumen Kollegen aufgestellt, um doch noch eintreffende Schüler zu informieren, aber es kam niemand. Wir waren gut vorbereitet und hatten einen Plan B. Ich bin mir nicht sicher, ob das Ministerium in Sachen Digitales seinen Plan B schon fertig hatte.

Wie geht es den Schülern denn mit der Verschiebung? Ist das manchen nicht vielleicht sogar willkommen, zwei Tage mehr Zeit zum Lernen zu haben?

Die Schüler, die sich auf das Abitur vorbereiten, haben aktuell keinen Unterricht und kommen nicht in die Schule, außer natürlich für die Prüfungen. Aber nach dem, was ich etwa von ihren Geschwistern in anderen Jahrgangsstufen höre, sind sie nicht glücklich über die Entscheidung. Sie bereiten sich ja mit langem Vorlauf und auf den Punkt auf die Prüfung in bestimmten Fächern vor. Durch die Verschiebung ändert sich nun aber plötzlich deren Reihenfolge. Denn am Donnerstag stehen ja andere Klausuren an. Da hat der Download der Prüfungsaufgaben heute ordnungsgemäß funktioniert, und die Prüfungen werden nach meinen Informationen normal stattfinden. Unglücklich ist zudem, dass man die nicht stattgefundenen Prüfungen nun auf das Ende des Ramadans gelegt hat. Offenkundig wurde übersehen, dass das für viele Familien gleich doppelt unglücklich ist, am Tag eines bedeutenden religiösen Festes Abitur zu schreiben.

An einzelnen Schulen hat der Download der Aufgaben geklappt. Haben Sie Sorge, dass die Geheimhaltung der Prüfungsaufgaben gefährdet sein könnte?

Ich sage es einmal so: Hätten Sie gedacht, dass die Amerikaner ein Leck haben und irgendwelche streng geheimen Informationen über den Krieg in der Ukraine bekannt werden? Grundsätzlich habe ich Vertrauen zu den Kolleginnen und Kollegen an den Schulen, bei denen der Download geglückt ist, dass sie sich ihrer Verantwortung bewusst sind und im Sinne von Gleichheit und Fairness handeln. Würden Aufgaben bekannt werden, würde das aber natürlich zu einer massiven Wettbewerbsverzerrung führen.