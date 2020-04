Verkehrswende dank Corona? : Auf dem Fahrrad durch die Pandemie

Radfahrer kommen derzeit in Berlin zu einem besonderen Genuss. Zumindest im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Dort hat sich die Zahl der Radwege beinahe über Nacht vermehrt. Zehn neue Strecken sind entstanden. Was sonst durch bürokratische Planungen zwei, vier oder auch mal zehn Jahre dauert, war nun in wenigen Tagen möglich. Ein Radausflug auf dem Kottbusser Damm zeigt, was entstanden ist: Wo Parkplätze waren, ist mit einem gelben Strich ein Radweg markiert. Er wird mit rotweißen Warnbaken vom Rest der Fahrbahn abgetrennt. So ist die bisherige Schreckensstrecke vom Hermannplatz zum Kottbusser Tor, an der auch mal ein Zwölfeinhalbtonner am Radfahrer vorbeischrammte, zum sicheren Radweg geworden.

Ist die Corona-Krise eine Chance für die Verkehrswende? Einerseits sieht es danach aus: Um bis zu 40 Prozent ist die Verkehrsbelastung in deutschen Städten gesunken, viele Menschen entdecken das Radfahren als Verkehrsmittel der Wahl, um in Bewegung zu bleiben und öffentliche Verkehrsmittel zu meiden. Andererseits sieht der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) in diesen Tagen, an denen viele Menschen sich wegen der Ansteckungsgefahr nicht mehr in Busse und Bahnen trauen, eine Renaissance des Autos gekommen. Der Einzelticketverkauf im öffentlichen Nahverkehr ist mancherorts um bis zu 90 Prozent eingebrochen.

Schon vor Corona mündeten die Debatten über den Klimawandel, über Diesel-Fahrverbote und verstopfte Innenstädte immer wieder in der Frage, ob dem Radverkehr nicht mehr Platz eingeräumt werden müsse. Einzelne Städte entwickelten entsprechende Verkehrskonzepte. Die Bundesregierung beschloss im November in ihrem Klimapaket, die „bei weitem noch nicht ausgeschöpften Potentiale des Radverkehrs“ zu heben. Die Radverkehrsinfrastruktur soll ausgebaut werden, wofür 900 Millionen Euro binnen vier Jahren zusätzlich zur Verfügung gestellt werden. Wolfgang Aichinger von der Denkfabrik Agora Verkehrswende sagt: „Pläne, den Radverkehr auszubauen, sind von Verkehrspolitik und Verwaltung längst ausgearbeitet. Nur wurden sie lange nicht oder nur schleppend umgesetzt, weil über jeden umgewandelten Parkplatz erbittert gestritten wird.“ Das ändere sich nun.

Eine pandemieresistente Infrastruktur

Zum Beispiel in Berlin. Um eine „pandemieresistente Infrastruktur“ zu schaffen, hat die Stadt Radwege, die nach ihrem Mobilitätsgesetz ohnehin eingerichtet werden sollten, „mit Mitteln der Baustellenlogistik in temporärer Bauart vorgezogen“, wie der Leiter des bezirklichen Grünflächenamts Felix Weisbrich sagt. Diese „Pop-up-Radwege“ sollen nicht wieder verschwinden, sondern nach und nach durch reguläre Wege mit Pollern, bodennahen Schwellen und weißen Markierungen ersetzt werden. Weisbrich sieht Vorteile in dem Vorgehen: Probleme, die sich bei der Nutzung herausstellten, könnten beim endgültigen Bau des Radwegs berücksichtigt werden.