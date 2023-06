Aktualisiert am

Verantwortlicher für Kritzelei am Kolosseum identifiziert

Tourist in Rom

Tourist in Rom :

Tourist in Rom : Verantwortlicher für Kritzelei am Kolosseum identifiziert

Nachdem ein Tourist den Namen seiner Freundin in die Wand des antiken Amphitheaters gekratzt hatte, konnte die Carabinieri den 27-Jährigen nun ausfindig machen. Ihm droht eine hohe Geldstrafe.

Der Tourist Ivan D. konnte mit Hilfe eines Videos identifiziert werden. Er hatte den Namen seiner Freundin in die Wand des Kolosseums gekratzt. Bild: Youtube

Die italienischen Behörden haben den Touristen ausfindig gemacht, der am 23. Juni seinen und den Vornamen seiner Freundin mit einem Schlüssel in die Wand des Kolosseums gekritzelt hatte. Wie italienische Medien am Freitag berichteten, handelt es sich um den 27 Jahre alten Personal Trainer Ivan D. aus dem westenglischen Bristol.

Ivan D. ist gemeinsam mit seiner 33 Jahre alten Freundin Hayley B. auf Europareise, die beiden haben Italien schon vor Tagen verlassen.

Die Carabinieri konnten den Mann anhand der über die sozialen Medien verbreiteten Handyaufnahmen eines anderen Besuchers des Kolosseums sowie nach Bild- und Datenabgleichen von Überwachungskameras und der im Internet erworbenen Eintrittskarten für das weltberühmte Amphitheater identifizieren.

Mehr zum Thema 1/

Der Fall hatte in Italien große Empörung ausgelöst, Kulturminister Gennaro Sangiuliano brandmarkte die Tat als „Beleidigung für den Wert von Denkmälern und der Geschichte“.

Die Beschädigung archäologischer Kulturgüter wird in Italien mit bis zu fünf Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von bis zu 20.000 Euro geahndet. Die italienischen Behörden werden den Strafbefehl an die Wohnadresse von Ivan D. in Bristol überstellen.