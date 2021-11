Schicksal Spenderkind : „Es gibt kein Recht auf ein Kind“

Aktualisiert am

Das Recht auf ein Kind? So etwas gebe es nicht, sagt Anne Meier-Credner. Jedenfalls nicht, wenn man dieses Recht absolut setze. Wer mit Meier-Credner über den von ihr 2009 mitgegründeten Verein Spenderkinder redet, der gewinnt womöglich nicht nur eine neue Sicht auf die künstliche Befruchtung und deren Folgen, er schärft auch sein Gespür für Sprache. Nehmen wir etwa das Wort „Wunschkind“: „Es kommt auf die Welt, um anderen einen Wunsch zu erfüllen“, sagt Meier-Credner. „Auf diese Weise instrumentalisiert man einen Menschen. Jeder Mensch hat eine Würde und ist ein Individuum.“

Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.



Die etwas mehr als 260 Mitglieder des Vereins sind Erwachsene, die einst durch eine Samenspende gezeugt wurden. Doch auch das Wort „Spende“ – obgleich der Verein es im Namen trägt – ist problematisch. Während der schlichte Prozess der materiellen Spende üblicherweise mit der Steuererstattung sein Ende findet, fängt hier ein neues Leben an. Ein Leben, von dem der Spender in der Vergangenheit häufig nichts mitbekam – wie auch das Kind nichts von seinem genetischen Vater. Erfährt ein solches Kind überhaupt etwas von den Umständen seiner Zeugung, dann ist die natürliche Folge der Versuch, so viel wie möglich über diesen Vater herauszufinden. Auch das haben die Vereinsmitglieder gemein: Sie sind oder waren auf der Suche nach ihren genetischen Vätern. Rund 60 haben den ihren, auch mit Hilfe des Vereins, inzwischen identifizieren können.