Alle wollen es lesen : Zweitklässler stellt sein eigenes Buch in die Bibliothek

Der acht Jahre alte Dillon Helbig aus Idaho hat zum Buntstift gegriffen, ein Kinderbuch gemalt – und es in einem Regal in der Stadtbücherei versteckt. Mittlerweile haben sich fast 60 Leser auf der Warteliste für das Buch eingetragen.

Kinderbücher von Madonna, Chelsea Clinton & Co? Nicht in Idaho. Dort griff der acht Jahre alte Dillon Helbig jetzt selbst zum Buntstift. Um sein Erstlingswerk mit dem Titel „The Adventures of Dillon Helbig’s Crismis“, eine Weihnachtsgeschichte, möglichst vielen Lesern vorzustellen, ließ sich der Zweitklässler aus Boise etwas einfallen. Bei einem Besuch in der Stadtbücherei mit seiner Großmutter versteckte er das Büchlein mit dem roten Einband in einem Buchregal. „Ich wollte, dass die Leute meinen Comic lesen“, sagte Dillon dem Sender ABC.

Die Rechnung ist aufgegangen. Als seine Mutter Susan Helbig vor einigen Tagen bei der Bücherei im Viertel Lake Hazel anrief, um das 81 Seiten lange Werk wieder abzuholen, überraschte die Bücherei sie mit der Nachricht, die Geschichte über einen explodierenden Weihnachtsbaumstern samt Zeitreise in die Sammlung aufgenommen zu haben. Fast 60 Leser hätten sich bereits auf der Warteliste für „The Adventures of Dillon Helbig’s Crismis“ eingetragen. Dillon arbeitet derweil an seinem nächsten Buch. Der Inhalt? Die wahre Geschichte über einen Schrank, der Jacken verschwinden lässt.