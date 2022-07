Aktualisiert am

Gericht in den USA : Anklage gegen den mutmaßlichen Vergewaltiger der Neunjährigen erhoben

Ein neun Jahre altes Mädchen aus Ohio ist nach einer Vergewaltigung schwanger geworden und musste für die Abtreibung in einen anderen Bundesstaat reisen. Nun erhebt ein Gericht Anklage gegen den mutmaßlichen Täter.

Abtreibungsrechtsaktivisten versammeln sich nach der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, das Urteil Roe v. Wade aufzuheben, in Indianapolis. Bild: dpa

Nach der Vergewaltigung einer neun Jahre alten Amerikanerin, die nach der Aufhebung des landesweiten Abtreibungsrechts durch den Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten zu einem Schwangerschaftsabbruch von Ohio in das benachbarte Indiana fahren musste, hat eine Grand Jury am Donnerstag Anklage gegen den mutmaßlichen Täter erhoben.

Gerson Fuentes, angeblich ein illegaler Einwanderer aus Guatemala, war vor zwei Wochen verhaftet worden. Wie der Siebenundzwanzigjährige zugab, hatte er das Mädchen mindestens zwei Mal vergewaltigt. Die Übergriffe auf die damals Neunjährige sollen zwischen Januar und Mitte Mai erfolgt sein.

Nach den bisherigen Ermittlungen reiste das inzwischen zehn Jahre alte Mädchen am 30. Juni aus ihrem Heimatstaat Ohio nach Indiana, um dort einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen. Ihr Fall hatte in den Vereinigten Staaten eine Welle der Empörung ausgelöst, da ein Abbruch nach der sechsten Schwangerschaftswoche in Ohio durch die Entscheidung des Supreme Court rechtswidrig geworden war.

Die Gesetze des Bundesstaates im Mittleren Westen verbieten Abbrüche nach der sechsten Woche auch bei Vergewaltigung, Inzest und Erkrankungen des Fötus. Fuentes, der in den vergangenen sieben Jahren als Kellner in Columbus arbeitete, wartet nun in einem Gefängnis im Bezirk Franklin auf den Prozess.