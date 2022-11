US-Bundesstaat Oregon : Geburt nach 30 Jahren im Kühlschrank

Nach fast 30 Jahren in gekühltem Flüssigstickstoff haben es Lydia und Timothy in das amerikanische Oregon geschafft. Die Zwillinge kamen vor vier Wochen in Portland zur Welt, nachdem Rachel und Philip Ridgeway sie Anfang des Jahres als Embryos zu sich genommen hatten. Ihr Weg nach Oregon begann im Frühjahr 1992 in Kalifornien. Damals ließ ein anonymes Ehepaar, das zuvor eine Eizellenspenderin beauftragt hatte, die Embryos einfrieren. Nach mehr als 15 Jahren im Stickstofftank einer Kinderwunschklinik im Golden State kamen sie zum National Embryo Donation Center (NEDC) nach Tennessee.

Die religiöse Einrichtung in Knoxville vermittelt seit dem Jahr 2003 Embryos. Die Fortschritte in der Reproduktionsmedizin, schreibt die Gruppe auf ihrer Website, habe in den vergangenen Jahren mehr befruchtete Eizellen hervorgebracht, als später ausgetragen würden. Der NEDC geht von mehr als einer Million aufgegebenen Embryos in den Vereinigten Staaten aus.

Als streng religiöse evangelikale Christen fühlten sich Rachel und Philip Ridgeway, die schon den biologischen Nachwuchs Naomi, Joshua, Eliora und Miriam im Alter von knapp zwei bis acht Jahren erziehen, berufen, „Kindern in Not“ zu helfen. Das verheiratete, heterosexuelle Paar, eine Bedingung des National Embryo Donation Center, meldete sich in Knoxville, durchforstete die Liste der Spender und entschied sich schließlich für Embryos der Kategorie „besondere Überlegung“.

„Wir wollten die Embryos zu uns nehmen, die am längsten gewartet hatten“, sagte Philip Ridgeway, ein 35 Jahre alter Softwareentwickler, dem Sender ABC. Ende Februar wurden fünf befruchteten Eizellen aus dem Stickstofftank geholt, drei überstanden das Auftauen. Laut der amerikanischen Gesellschaft für Reproduktionsmedizin schaffen etwa 80 Prozent aller Embryos die Umstellung.

Anfang März, 29 Jahre und zehn Monate nach dem Einfrieren, wurden Rachel Ridgeway die drei Keimlinge eingesetzt. Zwei Embryos entwickelten sich. Nach einer unauffälligen Schwangerschaft brachte die Vierunddreißigjährige am 31. Oktober Lydia und Timothy zur Welt. Die fast 30 Jahre lang eingefrorenen Zwillinge brachen bei ihrer Geburt den Rekord der Amerikanerin Molly Gibson. Das Mädchen war nach 27 Jahren als Embryo im Oktober 2020 zur Welt gekommen.