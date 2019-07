Verkehrsunfall : Box-Olympiasieger Whitaker tödlich verunglückt

Der Box-Olympiasieger Pernell Whitaker aus den Vereinigten Staaten ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen – im Alter von 55 Jahren. Nach offiziellen Angaben wurde er von einem Auto erfasst. Dies teilte die Polizei von Virginia Beach am Montag mit. „Das Opfer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen“, heißt es in der Mitteilung.

Pernell Whitaker, auch „sweet pea“ (süße Erbse) genannt, hatte nach den Spielen in Los Angeles seine Profikarriere begonnen, in der er in vier verschiedenen Gewichtsklassen Weltmeister wurde. 1984 hatte er bei den Sommerspielen in Los Angeles Gold im Leichtgewicht gewonnen. In den frühen neunziger Jahren galt er übergreifend als bester Boxer seiner Zeit.

Von seinen 46 Profikämpfen gewann Whitaker 40, 17 davon vorzeitig. Zu vier Niederlagen kamen ein spektakuläres Unentschieden im September 1993 gegen den legendären Mexikaner Julio Cesar Chavez sowie ein Zweikampf ohne Wertung hinzu.

In einem weiteren aufsehenerregenden Fight kassierte er im April 1997 gegen Golden Boy Oscar de la Hoya (Vereinigte Staaten) eine einstimmige Punktniederlage. Am 27. April 2001 verlor er gegen Carlos Bojorquez (Mexiko) erstmals durch K.o. und beendete anschließend seine Karriere.