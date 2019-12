Großzügiger Chef : Zehn Millionen Dollar Weihnachtsgeld

Für fast zweihundert Amerikaner beginnt die Weihnachtszeit mit einem besonders großzügigen Geschenk. Als die Mitarbeiter des Bauunternehmens „St. John Properties“ aus Baltimore zu ihrer Weihnachtsfeier zusammenkommen, verkündet ihr Chef, dass das Unternehmen zehn Millionen Dollar ausschütten wird – an sie. Die umgerechnet etwa neun Millionen Euro teilen sich 198 Mitarbeiter. Im Schnitt gibt es also über 45.000 Euro pro Kopf.

Unternehmensgründer Edward St. John sagte, er sei dankbar für jeden einzelnen Mitarbeiter, ihre harte Arbeit und Hingabe. „Ich kann mir keinen besseren Weg vorstellen, um das zu zeigen,“ heißt es in einer Pressemitteilung des Bauunternehmens.

Jedes Jahr gibt es einen solchen Bonus aber nicht. Die zehn Millionen Dollar sind die Belohnung für ein Unternehmensziel, dass sich St. John schon 2005 gesteckt hatte: insgesamt eine Fläche von nunmehr zwei Millionen Quadratmetern zu bebauen und den damaligen Wert damit zu verdoppeln. 2019 hat es das Unternehmen geschafft. Nach eigener Aussage hat das Areal, auf dem Büros, Geschäfte und Warenhäuser entstanden sind, einen Wert von 3,5 Milliarden Dollar.

Die genaue Zahl auf dem besonderen Weihnachts-Scheck der Angestellten bemisst sich übrigens nur daran, wie lange jemand schon für den Bauunternehmer arbeitet – unabhängig davon in welcher Position. Ein Video der Feier zeigt jedenfalls, dass die Freude unter den Angestellten groß ist, als sie die Nachricht gehört und in ihre roten Umschläge geschaut haben. Nur fünf Personen im ganzen Unternehmen hatten vorab von der Ausschüttung gewusst und – so wie es in den überraschten Gesichtern auf dem Video aussieht – wohl tatsächlich für sich behalten können.