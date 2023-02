Nach der Katastrophe : Türkischer Katastrophenschutz warnt vor „intensiven Nachbeben“

Noch immer erschüttern Nachbeben das türkisch-syrische Grenzgebiet. Der Bedarf an Nothilfe für die Erdbebenopfer in Syrien ist riesig, Lieferungen kommen aber nur stockend. Auch in der Türkei gibt es Streit um Hilfsgüter.