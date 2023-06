Die Sonne brennt herunter, der Himmel ein verwaschenes Blau, das Unterholz von Amerikas Süden zerrt an den Knöcheln – und in seiner Mitte ein rennender Mann, Schüsse reißen Löcher in den Boden, doch der Mann rennt, die Augen unbeirrbar auf ein fernes Ziel gerichtet. So beginnt das Musikvideo zu „Run“, einer Single aus dem neuen Album des Rappers Killer Mike – und zeigt, wie sich ein schwarzer Mann heute in den Vereinigten Staaten sieht: in einem Wettlauf um die Freiheit, der immer noch nicht vorbei ist.

Das Rap-Genre sei zum kommerziellen Mainstream verkommen, monieren Kritiker seit einigen Jahren, und habe seine kulturell einzigartige Position als politisch relevantes, rebellisches Genre des Underdogs aufgegeben. Killer Mike beweist mit seinem neuen Album „Michael“ das Gegenteil. Der hochgelobte Rapper aus den Südstaaten, der sich nicht nur als Mitglied des Duos Run the Jewels, sondern auch als politischer Aktivist einen Namen gemacht hat, hat sich einmal mehr als einer der feinfühligsten Kulturkommentatoren der Szene bewiesen.

Killer Mike, der eigentlich Michael Render heißt, hat ein bewegtes Leben hinter sich: 1975 als Kind einer 16 Jahre alten Floristin und eines 19 Jahre alten Polizisten in Atlanta, Georgia, geboren und bei seinen Großeltern aufgewachsen, verkaufte er zeitweise Drogen auf der Straße, um Geld zu verdienen. Im Alter von 20 Jahren erhielt er einen Platz am Morehouse College in Atlanta, an dem schon Persönlichkeiten wie Martin Luther King, Spike Lee oder Samuel L. Jackson studierten. Dort traf er auf den Hip-Hop-Produzenten Big Boi, Mitglied des Hip-Hop-Duos OutKast. Render brach also das Studium ab und begann seine Hip-Hop-Karriere als OutKasts Protegé. Mit ihnen gewann er schon in seinem ersten Jahr als Rapper einen Grammy, sein erstes Studioalbum „Monster“ folgte 2003.

„Kunst soll die Seele verändern“

Seitdem hat er sich als Solokünstler sowie seit 2013 als Teil des Duos Run the Jewels in der Hip-Hop-Szene etabliert. In diesen Tagen folgt mit „Michael“ nun sein erstes Soloalbum seit über zehn Jahren. Es hebt sich von seiner bisherigen Arbeit als eine Autobiographie aber auch als ein Zeugnis kollektiver Erfahrungen schwarzer Menschen in den USA.

„Ich bin nicht nur ein schwarzer Mann, sondern habe einen völlig anderen Blick auf black masculinity“, sagt der 48-Jährige im Videogespräch. „Die Westside von Atlanta ist eine komplett schwarze Welt. Ich hatte also nie die Gelegenheit, eine Unsicherheit zu entwickeln.“ Natürlich habe er gewusst, dass das Leben nicht fair sei. Aber er sei dennoch mit dem Gefühl aufgewachsen, selbstbestimmt zu sein. In erster Linie wolle er mit seinem Album die gesellschaftliche Erfahrung der Menschen der Arbeiterklasse ausdrücken, sagt der Rapper, der schon mit Größen wie Jay-Z, T.I., Young Thug, Future oder Andre 3000 zusammengearbeitet und in seiner eigenen Netflix-Serie mitgespielt hat.

Dabei wird seine Musik auch emotional. Auf dem neuen Album verarbeitet Killer Mike den Tod seiner Mutter und Großmutter. So zum Beispiel in dem Song „Motherless“: Er drückt die universale menschliche Sehnsucht nach der Mutter aus – und löst beim Zuhörer den Wunsch aus, zum Hörer zu greifen und die eigene Mutter anzurufen, falls man das noch kann. „Musik ist Kunst, und Kunst soll die Seele verändern. Ich habe das Gefühl, dass dieses Album, mehr noch als jedes andere meiner Solowerke, Menschen so tief berühren kann, dass es Teile ihres Wesens grundlegend verändert“, sagt Killer Mike.