Amerikanische Präsidentschaft : Für Kanye wird es knapp

Kann Kanye Wests bald ins Weiße Haus ziehen? Es könnte eng werden. Trotz gewohnt vollmundiger Tweets des Rappers am Wochenende, bei der Präsidentschaftswahl Anfang November gegen den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump und dessen demokratischen Mitbewerber Joe Biden anzutreten, wartet die Bundeswahlkommission weiter auf eine offizielle Bewerbung.

Die Frist zur Meldung als unabhängiger Kandidat hat West in Bundesstaaten wie New Mexico und North Carolina schon verpasst. Dabei versammelte der Grammy-Preisträger („Famous“) bereits prominente Fürsprecher hinter sich. Neben Ehefrau und potentieller First Lady Kim Kardashian bot auch Tesla-Gründer Elon Musk Unterstützung an. Da Wahlprogramm und Kampagne weiter auf sich warten lassen, vermuten viele inzwischen einen Werbegag.

West hatte schon vor Jahren bei den „MTV Music Video Awards“ angekündigt, 2020 für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten zu kandidieren. Im vergangenen Herbst verschob er einen möglichen Wechsel von Musik zu Politik schließlich auf das Jahr 2024. „Man kann sich als Außenseiter bewerben, aber es ist schwer und teuer“, sagte Nathan Gonzales, Betreiber der Website Inside Elections. „Nach meiner Meinung hat West die Gelegenheit verpasst, einen Beitrag zu leisten.“