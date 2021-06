Ufo-Sichtigungen : „Wir dachten, wir verlieren den Verstand“

Alex Dietrich ist alle andere als eine Esoterikerin. Als Pilotin des kalifornischen Jagdgeschwaders 41, genannt Black Aces of Lemoore, flog sie Einsätze im Irak und in Afghanistan, tat Dienst als Adjutantin für den Chef des Marinepersonals und arbeitete bei der Abteilung für Asymmetrische Kriegsführung des Verteidigungsministeriums. Seit einigen Jahren unterrichtet die Amerikanerin Führungstheorie an der United States Naval Academy in Maryland. In die Militärgeschichte geht die Einundvierzigjährige aber nicht als eine der ersten und am höchsten dekorierten amerikanischen Kampfpilotinnen ein, sondern als Ufo-Zeugin.

Bei einem Trainingsflug vor der kalifornischen Küste war Dietrich im November 2004 auf ein unbekanntes Flugobjekt gestoßen. Die Pilotin und ihr Vorgesetzter David Fravor beobachteten, wie sich das weiße, ovale Objekt, groß wie ein Kampfjet, aber ohne Tragflächen oder Abgasfahne, über den Pazifik bewegte.