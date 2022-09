Neue Richtlinien an Schulen : US-Bundesstaat Virginia schränkt Rechte von Transschülern ein

Das Bildungsministerium des US-Bundesstaats Virginia hat neue Richtlinien für lokale Schulbehörden veröffentlicht. Die sogenannten „2022 Model Policies“ schränken vor allem die Rechte von Transschülern ein. Also von Kindern und Jugendlichen, die sich nicht mit ihrem biologischen Geschlecht identifizieren.

Transschüler benötigen unter den neuen Richtlinien offizielle Dokumente, die einen anderen Namen, Spitznamen oder andere Geschlechtspronomen bestätigen. Außerdem können die Eltern des Kindes ihr Einverständnis zu einer Namens- oder Pronomenänderung geben. Tritt keiner dieser beiden Fälle ein, muss die Schule das biologische Geschlecht und den Geburtsnamen des Schülers beibehalten.

Außerdem sollen Badezimmer und Umkleiden in Schulgebäuden nach dem Geschlecht getrennt werden. Schüler sind dazu verpflichtet, die Einrichtung zu nutzen, die ihrem offiziell anerkannten Geschlecht entspricht. Auch andere Schulaktivitäten und Sportevents dürfen nach dem biologischem Geschlecht der Schüler getrennt werden.

„In Übereinstimmung mit Bräuchen, Glauben und Familienkultur“

Das Bildungsministerium von Virginia möchte mit dem neuen Leitfaden für Schulbehörden nach eigenen Angaben Eltern dazu ermächtigen, mehr Entscheidungen über die Bildung ihrer Kinder treffen zu können. Ihr Einverständnis soll zukünftig auch für Beratungsgespräche rund um die Geschlechteridentifizierung eines Kindes erforderlich sein. Zudem soll ein engerer Austausch zwischen Schulen und den Eltern gefördert werden. Eltern hätten dabei auch ein Recht, „Entscheidungen über die Bildung ihrer Kinder in Übereinstimmung mit ihren eigenen Bräuchen, ihren Glauben und ihrer Familienkultur zu treffen.“

Die neuen Richtlinien unterliegen einer sogenannten Kommentierungsfrist von 30 Tagen. Nach Ablauf der Frist müssen die lokalen Schulbehörden im Bundesstaat eigene Richtlinien verabschieden, die mit dem Leitfaden des Ministeriums „übereinstimmen".

Der republikanische Gouverneur von Virginia, Glenn Youngkin, entkräftigt damit die „2021 Model Policies“ seines demokratischen Vorgängers Ralph Northam. Northam hatte zuvor die Rechte von Transschülern ausgeweitet: So konnten sie eigens über Namen und Geschlechtspronomen entscheiden, ohne hierfür offizielle Dokumente zu brauchen. Laut den neuen „2022 Model Policies“ habe er dabei die Rechte der Eltern und andere verfassungsrechtliche Grundsätze missachtet.

Schon im Wahlkampf um das Gouverneursamt in Virginia 2021 spielten die Rechte der Eltern in der Schulausbildung ihrer Kinder eine wichtige Rolle. Der demokratische Kandidat Terry McAuliffe positionierte sich dagegen, dass Eltern Schulen sagen könnten, was sie unterrichten sollten. Zuvor hatten mehrere konservative Wähler in Virginia gefordert, die „Critical Race Theory“ aus dem Bildungssystem des Staates zu streichen. Der Republikaner Youngkin nannte daraufhin seine Kampagne „eine politische Bewegung angeführt von Eltern“ und stellte sie teilweise unter den Banner „Parents Matter“.