Der US-Bestsellerautor Paul Auster ist nach Angaben seiner Ehefrau, der Schriftstellerin Siri Hustvedt, an Krebs erkrankt. Der 76-Jährige werde in einer Krebsklinik in New York behandelt, schrieb Hustvedt am Samstag auf Instagram.

„Bei meinem Mann wurde im Dezember Krebs diagnostiziert, nachdem er schon mehrere Monate zuvor krank war“, erklärte Hustvedt dort. Sie lebe seitdem an einem Ort, den sie „Krebsland“ nenne.

„Viele Menschen haben dessen Grenzen schon überschritten, entweder weil sie selbst krank sind oder waren oder jemanden lieben, ein Elternteil, Kind, Ehepartner oder Freund, der Krebs hat oder hatte“, führte Hustvedt fort. Sie gab nicht an, an welcher Art Krebs Auster leidet.

Auster hat mehr als 30 Bücher geschrieben, die in mehr als 40 Sprachen übersetzt wurden. Im Jahr 1982 wurde er mit „Die Erfindung der Einsamkeit“ berühmt, einer eindrücklichen Erinnerung an seinen Vater. International erfolgreich wurde er auch mit seiner „New York Trilogie“ und dem Roman „Leviathan“.