In der Toskana scheinen die Brände in vielen Regionen Italiens weit weg. Ganz besonders im Nobelferienort Forte dei Marmi. Hier steht auch das Sommerhaus der Selenskyjs – und von angeheirateter Verwandtschaft Prigoschins.

Auch Karl Lauterbach zieht es in diesen Tagen in die Toskana: Idyll in Forte dei Marmi Bild: Piero Oliosi/Laif

Von den Selenskyjs zu den Prigoschins, könnte man fast sagen, sind es fünf Minuten zu Fuß. Im Schatten mächtiger Pinien, vorbei an blühenden Bougain­villeen, geht es durch das ruhige Wohnquartier Vittoria Apuana von Forte dei Marmi in der Toskana. Würde man sich abends zum Grillen verabreden, müsste man erst loslaufen, wenn der Nachbar in der Parallelstraße die Steaks schon auf den Rost gelegt hat. Aber natürlich grillen die Selenskyjs und die Prigoschins nicht zusammen in der toskanischen Sommerfrische. Denn sie – bezie­hungsweise ihre Soldaten und Söldner – führen seit 17 Monaten einen bitteren Krieg gegeneinander, im Donbass, auf der Krim, am Dnipro, rund dreitausend Kilometer vom Seebad Forte dei Marmi entfernt.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj – beziehungsweise eine italienische Firma im Auftrag von dessen Ehefrau Frau Olena – hat die Villa in der Via Matteo Civitali im Frühjahr 2019 erworben; zu jener Zeit war Selenskyj noch Präsidentschaftskandidat. Nach italienischen Medienberichten betrug der Kaufpreis für das Anwesen mit 15 Zimmern und einem Pool im schön gepflegten Garten rund 3,9 Millionen Euro. Allenfalls einmal soll Olena Selenska das Ferienhaus genutzt haben, im ersten Kriegssommer 2022 war das, bei höchster Geheimhaltung und diskret bewacht.