Unterricht mit Roboter : Auf dem Bett im Klassenzimmer

Lasses Kopf blinkt. Er dreht seinen Kopf nach rechts, dann nach links. Er schaut nach oben und nach unten. Er zieht die Augenbrauen hoch, plötzlich verkleinern sich seine Augen zu Schlitzen. Lasse ist nicht wirklich Lasse, sondern ein kleiner Roboter, ein weißer Kopf auf einem winzigen Oberkörper. Er ist etwa so groß wie eine Thermoskanne. „Für uns ist er trotzdem Lasse“, sagt Viki, eine Schulfreundin. Sie blickt in die kleine Kamera, die über den Augen des Roboters liegt. Der wirkliche Lasse blickt aus seinem Zimmer zurück.

Seit Mai 2019 ist Lasse mit dem Avatar wieder da und besucht das Gymnasium Altona in Hamburg. Während in der Schule die Lehrer vor der Tafel stehen, die Mitschüler Notizen in ihre Hefte kritzeln, schaut der Siebzehnjährige durch die Augen des Avatars zu. Er sieht alles, seine Mitschüler und Lehrer können nur seine Stimme hören. Meist weckt ihn seine Mutter um Viertel vor acht. Dann setzt Lasse sich im Bett auf, schaltet sein iPad an und setzt die Kopfhörer auf. Mit dem iPad kann er sich auf den Avatar wählen. Nur er hat den Zugangscode.