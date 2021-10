Unterricht auf hoher See : Mit Algebra über den Atlantik

Normalerweise wartet die „große, weite Welt“ auf junge Menschen, wenn sie die Schulzeit beendet haben. Wer sich jedoch für das „segelnde Klassenzimmer“ qualifiziert, bereist sie schon währenddessen. Jedes Jahr im Herbst geht es für rund 30 Teenager auf einem Segelschiff mit dem Passatwind im Rücken quer über den Atlantik in die Karibik, mit längeren Aufenthalten in Costa Rica und auf Kuba. Nach knapp sieben Monaten legen die Zehnt- und Elftklässler wieder in Norddeutschland an. Um sich auf dieses Abenteuer einzulassen, ist eine gehörige Portion Mut und Anpassungswillen vonnöten – Segelerfahrung jedoch nicht.

Offiziell firmiert das segelnde Klassenzimmer unter „High Seas High School“ (HSHS), frei übersetzt: die Oberstufe auf hoher See. Sie ist ein Angebot der Hermann Lietz-Schule, eines Internats auf Spiekeroog. Geleitet wird das Programm von Christoph Schmidt und seiner Frau Christiane Goltz, die sich vor vielen Jahren erstmals auf einem Großsegler begegneten. Beide kennen sich also auf dem Wasser aus, gehen heute aber nicht mehr auf Atlantiküberquerung. „Wenn die eine Reise beginnt, fangen wir an, die nächste vorzubereiten“, nennt Schmidt einen Grund. Ein anderer lautet: Die Kommunikation mit den Eltern muss aufrechterhalten werden. Eine oft zeitraubende Aufgabe, aber dazu später mehr.