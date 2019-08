Inmitten der Disneyland-tauglichen Hochzeitszeremonie, bei der sich Heidi Klum und Tom Kaulitz das Jawort gaben, fiel neben Braut und Bräutigam in Weiß einer in seinem Kostüm auf der Luxusyacht „Christina O.“ besonders auf: Bill Kaulitz, der andere der beiden Tokio-Hotel-Zwillinge, erschien mit einer weiß-braunen Stola mit „ULC“-Emblem, darunter trug er schwarzes Habit. In diesem Schamanen-Gewand vollzog er die Trauung, die das Model und sein Bruder zuvor allerdings schon vor einem Standesamt rechtsgültig hinter sich gebracht haben sollen.

Um als Möchtegern-Priester zu erscheinen, musste Bill Kaulitz kein Theologie-Studium absolvieren. Ihm reichte wohl die Online-Anmeldung bei der „Universal Life Church“ oder „Universal Church of Life“ (ULC). Bei dieser Internetkirche gibt man seinen Namen, seine E-Mail-Adresse und seinen Wohnort an, wählt ein Passwort, versichert, dass man volljährig ist – und schon wird man zum „Minister“, also Seelsorger oder Priester, geweiht. Nun darf man predigen, verheiraten, taufen, beerdigen, andere Priester weihen und seine eigene Kirche aufmachen.