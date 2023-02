Kein Kind in der Ukraine bleibt vom Krieg unberührt, sagt Christine Kahmann von Unicef Deutschland im Interview – und erklärt, warum es wichtig ist, dass geflüchtete Kinder in Deutschland nicht lange in Sammelunterkünften leben.

Zwei Kinder betrachten am 16. November 2022 in Solonka einen Krater, der nach ukrainischen Angaben durch eine Explosion in einem Wohngebiet nach russischem Beschuss entstanden ist. Bild: dpa

Frau Kahmann, wie geht es den Kindern in der Ukraine nach einem Jahr Krieg?

Zwölf Monate sind eine sehr lange Zeit im Leben von Kindern. Je länger der Krieg dauert, desto größer wird die Belastung und Not der Kinder. Ein Jahr Krieg bedeutet 365 Tage Gewalt, Angst, zerrissene Familien. Seit 365 Tagen geraten Orte, an denen sich Kinder aufhalten, unter Beschuss, verlieren Kinder Freunde und Angehörige, müssen sie teils tage- oder wochenlang in dunklen Schutzkellern ausharren und können nicht zur Schule gehen. Die Kriegserfahrungen brennen sich immer tiefer in ihre Seelen ein. Sie zahlen den höchsten Preis in diesem grausamen Krieg.

Wo wird gerade am dringendsten Hilfe gebraucht?

In den umkämpften Gebieten ist die Situation besonders schwierig. Dort besteht weiterhin die Gefahr, dass Kinder zwischen den Frontlinien schutzlos mit der Gewalt konfrontiert werden, dass sie verletzt werden oder ihr Leben verlieren, insbesondere im Osten und Süden des Landes. Zwischen Februar 2022 und Januar 2023 wurden laut Schätzungen der Vereinten Nationen mindestens 438 Kinder durch Kriegshandlungen getötet und mehr als 840 verletzt. Wo immer möglich, versuchen wir, lebensrettende Hilfe in schwer zugängliche Gebiete zu bringen. Angesichts der schweren Angriffe ist dies keine leichte Aufgabe.

Wie ist die Lage in den anderen Landesteilen?

Seit unserem Besuch Ende letzten Jahres haben die Angriffe deutlich zugenommen. Viele Schulen im ganzen Land sind heute beschädigt oder haben nicht genug Schutzräume. Weil der Strom dauernd ausfällt, bricht auch der Onlineunterricht, den die Ukraine mit allen Kräften aufrechtzuerhalten versucht und an dem die Kinder probieren weiter teilzunehmen, immer wieder zusammen. Gleichzeitig ist das Gesundheitssystem wegen den Angriffen stark belastet, Routineimpfungen können teils nicht wahrgenommen werden und damit steigt das Risiko der Kinder, krank zu werden.

Sie sind im November mehr als 2000 Kilometer durch die Ukraine gereist, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Was haben Sie erlebt?

Überall wurde sehr deutlich, dass der Krieg kein Kind unberührt lässt. Eine Kindheit, wie wir sie jedem Kind wünschen, gibt es in der Ukraine gerade kaum. Die Kinder gehen abends mit der Angst ins Bett, dass Raketen ihr Zuhause treffen könnten. Oder sie mussten – wie eine Familie, die wir in einem Dorf im Oblast Charkiw getroffen haben – monatelang unter Beschuss in einem Schutzkeller ausharren, weil die Flucht zu gefährlich war. Die Mutter eines zwei Jahre alten Kindes erzählte uns, dass ihre Tochter seit Angriffen auf ihr Dorf psychologische Hilfe benötigt, da sie nicht mehr zur Ruhe kommt.

Konnten Sie bei Ihrer Reise auch etwas über mutmaßliche Verschleppungen ukrainischer Kinder nach Russland erfahren, über die berichtet wird?