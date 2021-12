Bild: Supratim Bhattacharjee, India

Vom Untergang einer Hoffnung

Das Siegerbild zeigt die elfjährige Pallavi vor der durch den Zyklon verwüsteten Landschaft im Küstenort Fraserganj auf Namkhana Island. Der indische Fotograf Supratim Bhattacharjee war in der Monsunzeit 2020 unterwegs, um die schweren Folgen des Zyklons in den Sundarbans, einer Küstenregion in Indien und Bangladesch, festzuhalten. Er fand das Mädchen einen Tag nach der Katastrophe „hoffnungslos“ in den Trümmern umherirrend.