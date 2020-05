Streit über Kaiser Wilhelm II. : „Geradezu obsessiv antisemitisch“

Viele Städte in Deutschland haben in den vergangenen Jahren Straßen umbenannt, die Namen von Menschen mit unrühmlicher Vergangenheit trugen. Mancherorts setzen sich die Anwohner dagegen zur Wehr, auch weil sie wegen der neuen Adressen Personalausweise und Fahrzeugpapiere ändern lassen müssen. Einige Bürgerentscheide über Straßennamen gab es schon: Am Niederrhein in Voerde etwa entschieden sich die Bürger 2013, ihre Hindenburgstraße zu behalten.

In Münster stritt man sich 2012 darum, ob die gerade erst vom Stadtrat in Schlossplatz umbenannte Fläche vor dem Hauptgebäude der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) in Hindenburgplatz rückbenannt werden sollte. Die Hindenburg-Kritiker setzten sich mit ihren Argumenten durch: Der General habe im Ersten Weltkrieg kriegsverschärfend und kriegsverlängernd gewirkt und nach der Niederlage jegliche Verantwortung verweigert. Er zähle zu jenen, die mit der Dolchstoßlegende das politische Klima in der Weimarer Republik vergifteten. Als Reichspräsident sei Hindenburg dann einer der Steigbügelhalter Hitlers gewesen und habe aktiv an der Zerstörung der Weimarer Republik mitgearbeitet.