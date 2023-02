Sojus-Kapsel dockt an ISS an – Rettung für gestrandete Astronauten

Internationale Raumstation : Sojus-Kapsel dockt an ISS an – Rettung für gestrandete Astronauten

Eine unbemannte Sojus-Kapsel hat an der Internationalen Raumstation (ISS) als Ersatz für ein beschädigtes Raumschiff angedockt. Wie die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos am frühen Sonntagmorgen mitteilte, war die Sojus MS-23 am Freitag vom Weltraumbahnhof Baikonour in Kasachstan gestartet, um ein auf der ISS gestrandetes russisch-amerikanisches Besatzungsteam wieder sicher zurück zur Erde zu bringen.

Die russischen Kosmonauten Sergej Prokopjew und Dmitri Petelin sowie der US-Astronaut Francisco Rubio hätten ihre Mission eigentlich schon im März beenden sollen. Sie saßen allerdings im Weltraum fest, nachdem das Kühlsystem ihrer Sojus-Kapsel vor zwei Monaten ein Leck bekommen hatte. Nun musste ihre Mission verlängert werden, sie fliegen erst im September mit dem heute eingetroffenen Ersatzschiff zurück. Das beschädigte Raumschiff soll nun im nächsten Monat unbemannt wieder zur Erde fliegen.

Russland und die USA arbeiten trotz ihrer im Zuge des russischen Einmarsches in die Ukraine verschlechterten Beziehungen weiter eng auf der ISS zusammen. Derzeit sind sieben Besatzungsmitglieder an Bord – drei Amerikaner, drei Russen und ein Japaner.