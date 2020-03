Letizia von Spanien : Porträt einer ängstlichen Königin

Auf ihre Worte kommt es nicht an. Umso größer ist die Aufmerksamkeit für alles, was Letizia trägt. Bei der Eröffnung der Madrider Kunstmesse am vergangenen Donnerstag war es das rot-schwarze Satin-Midikleid mit Blumenmuster aus Frankreich, das es im Schlussverkauf günstiger gibt. Die spanische Königin ist mit ihrem Stil zu einer der wichtigsten Influencerin weit über die Grenzen ihres Landes hinaus geworden. Was sie anhat, ist am nächsten Morgen bei den einheimischen Modeketten ausverkauft. Doch aus der 47 Jahre alten früheren Journalistin ist eine traurige Stilikone geworden. Ihre Umwelt interessiert sich praktisch nur für ihr Äußeres: Ihre Kleider erregen in diesen Tagen größeres Aufsehen als die erste Biografie, die in Spanien über sie erschien.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. F.A.Z.

Schon mit dem Titel deutet der argentinische Autor Leonardo Faccio an, dass für die bürgerliche Monarchin das Leben im Zarzuela-Palast nicht so perfekt ist, wie sie und König Felipe VI. es gerne darstellen. Es heißt „Letizia, die ungeduldige Königin“ und stellt die Frage, was es bedeutet, im 21. Jahrhundert Königin zu sein. Faccio zitiert eine ihrer früheren Professorinnen: „Letizia war ein Führertyp. Jetzt sehe ich sie gefangen. Wie ein wunderschöner Vogel in einem Käfig.“ Der Autor behauptet, er sei für die „bisher umfassendste Biografie“, mehrfach „informell“ mit Letizia zusammengetroffen; aus dem Königspalast verlautet jedoch laut Presseberichten, es sei keine Zusammenkunft mit ihm aktenkundig.

Verliebt in den Literaturlehrer

Faccio hat nach seinen Worten mit mehr als hundert Weggefährten, Bekannten, Verwandten und ehemaligen Partnern gesprochen. Vieles, was sie ihm erzählen, war zum Teil schon bekannt. Aber mit der Hilfe ihrer Aussagen zeichnet sein – unautorisiertes – Buch das Porträt einer ängstlichen Königin, die um jeden Preis das Bild kontrollieren will, das die Öffentlichkeit von ihr hat. „Sie werden schlecht über mich reden“, sagt sie misstrauisch, als sie über die geplante Biografie erfährt. Sie verschlinge alles, was über sie veröffentlicht werde, schreibt Faccio. Im Königshaus werde Letizia zwar „die Chefin“ genannt. Aber Felipes Freunde sollen der Mutter der Thronfolgerin den abfälligen Spitznamen „Chacha“ gegeben haben – das Kindermädchen.

Nachdem sie den spanischen Kronprinzen kennengelernt hatte, begann sich Letizia mit dem Perfektionismus und Ehrgeiz, den sie in ihrem früheren Berufsleben an den Tag gelegt hatte, in eine „königliche Marke“ zu verwandeln. Die meisten, die die 1972 geborene Letizia Ortiz Rocasolano als Studentin oder Fernsehmoderatorin kannten, haben sie als eine lebenslustige, neugierige und meinungsfreudige Frau in Erinnerung.

Ohne Geld ging sie als Studentin nach Kolumbien, später für längere Zeit nach Mexiko. Von dort kehrte sie nach Spanien zurück, um ihren früheren Literaturlehrer zu heiraten und sich knapp ein Jahr später schon wieder von ihm zu trennen. Sie war 15 Jahre alt, als sie sich in ihren Lehrer verliebt hatte, der für sie sein bisheriges Leben aufgab. In der Biografie ist von Beziehungen zu vier Männern die Rede, bevor sie den Kronprinzen im Jahr 2004 heiratete.

Belastetes Verhältnis zur eigenen Familie

In der Welt des Königshauses tat sich die selbstbewusste Tochter eines Journalisten und einer Krankenschwester zunächst nicht leicht. Einer ihrer Großväter schaltete immer wütend das Fernsehgerät aus, wenn König Juan Carlos erschien. Kollegen und Lehrer haben Letizia als eine Republikanerin in Erinnerung, die von der katholischen Kirche nichts wissen wollte. Bei der Ankündigung ihrer Verlobung staunten viele, als sie Felipe ins Wort fiel und verlangte: „Lass mich auch mal reden!“

Das Buch schildert ein Mittagessen im Madrider Königspalast, bei dem Juan Carlos genug hatte. Sie kritisierte die spanische Unterstützung für den Irak-Krieg, über den sie als Fernsehjournalistin aus der Region berichtet hatte. „Letizia, wir wissen schon, dass du die Klügste in der Familie bist, aber bitte, lass auch die anderen reden“, soll Juan Carlos sie unterbrochen haben, der damals noch König war.

Ihre Beziehungen zur eigenen Familie haben gelitten, noch bevor sie 2014 Königin wurde. Ihr Cousin David Rocasolano, der lange Zeit einer ihrer wichtigsten Vertrauten war, veröffentlichte seine persönliche Abrechnung „Adiós, Princesa“ und brach danach den Kontakt zu ihr ab. Er sagt, dass das künftige Königspaar ihn damit beauftragt habe, alle Beweise für die Abtreibung vernichten zu lassen, die Letizia vorgenommen hatte, ein Jahr bevor sie ihre Beziehung mit dem Kronprinzen begann. Nach Ansicht von David Rocasolano hatte der „Zusammenstoß des großen Expresszugs der Bourbonen mit der bescheidenen Zigeunerkarawane der Familie Ortiz Rocasolano“ schlimme Folgen. Er führt in diesem Zusammenhang auch den Selbstmord von Letizias jüngerer Schwester Erika an.

Ihr früheres Leben will die Monarchin nicht aufgeben. Am Wochenende geht sie am liebsten ins Kino und kehrt danach gerne in eine Shawarma-Bar ein, die sie seit vielen Jahren besucht. Sonst verzichtet sie bei ihrer Ernährung auf Fett und Kohlenhydrate. In der Schule änderte sie sogar den Speiseplan ihrer Töchter. Aber laut Faccio will sie auf eine alte Gewohnheit nicht verzichten: Sie rauche heimlich.