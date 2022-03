Ultraorthodoxes Judentum : Wie ein Mann aus der Enge seiner Religion aussteigt

Aktualisiert am

Der Rabbiner Akiva Weingarten ist bei den Satmarer Chassiden in New York und Israel aufgewachsen. Dann flieht er aus dieser Enge und geht nach Deutschland. Ausgerechnet hier entdeckt er seine Religion neu.

Wenn er die Augen schließt, sagt Akiva Weingarten, kann er die Lehrer seiner Kindheit noch in der Erinnerung daran unterscheiden, wie sie zuschlugen. Mit der offenen Hand. Mit der geschlossenen. Mit dem Lineal. Mit dem Stock. Manchmal zerbrach die Brille. „Das war normal“, sagt der Rabbiner mit einem sanften Lächeln, das man sich nur damit erklären kann, dass er diese Vergangenheit unwiederbringlich hinter sich gelassen hat.

Julia Schaaf Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Die Worte hingegen, die der 37-Jährige wählt, sind hart. Die Satmarer Chassiden in Amerika und Israel, bei denen er aufgewachsen ist und den Großteil seines Lebens verbracht hat, bezeichnet er unumwunden als Sekte. Er sagt: „Wir wurden alle vom Judentum sehr traumatisiert.“ In seinem Buch „Ultraorthodox. Mein Weg“, das gerade erschienen ist, heißt es schon in der Einleitung: „In den letzten Monaten vor meinem Austritt hatte ich manchmal das Gefühl, mental vergewaltigt zu werden.“