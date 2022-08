Am Unabhängigkeitstag : Vilnius strahlt in Blau und Gelb

Litauen feiert den ukrainischen Unabhängigkeitstag, der in der Ukraine selbst aus Furcht vor Angriffen nicht begangen wird. Gleichzeitig ist es genau ein halbes Jahr her, dass russische Truppen in die Ukraine einmarschierten.

Vilnius war am Mittwoch in Blau und Gelb getaucht. Am 24. August ist es genau ein halbes Jahr her, dass Russland seine groß angelegte Invasion der Ukraine begann. Just an diesem Tag feiern die Ukrainer auch den Unabhängigkeitstag. Aufgrund der Befürchtung, dass Russland Angriffe auf die ukrainische zivile Infrastruktur und Regierungseinrichtungen starten könnte, wurde daher in der Hauptstadt Litauens gefeiert. Viele Gebäude waren mit den Farben der ukrainischen Flagge beleuchtet. An der Fassade des „Moskauer Hauses“, die mit dem riesigen Bild eines ukrainischen Mädchens in Nationaltracht bemalt ist, fand eine Tanzvorführung statt – als gemeinsame Antwort litauischer, ukrainischer und estnischer Künstler auf den russischen Krieg.

Laut Mark Adam Harold, dem Organisator der Veranstaltung, hatten Ukrainer angeboten, dass Vilnius, „die Hauptstadt der Freiheit“, die Feierlichkeiten ausrichten sollte. „Die Idee kam von den Ukrainern selbst“, sagte er der F.A.Z. „Sie wollten Wladimir Putin zeigen, dass dieses junge Land dynamisch ist und keine Angst hat. Ich denke, nächstes Jahr werden wir den Sieg in Kiew feiern.“ Litauen sei vielleicht militärisch nicht so stark. „Aber rhetorisch kämpft Litauen für die Demokratie, ob in Belarus oder in der Ukraine. Wir können den Ukrainern nicht zehn Kampfjets schenken, aber wir können unsere Solidarität zeigen.“ Schon mehr als 60.000 Ukrainer sind seit Kriegsbeginn in den kleinen baltischen Staat geflüchtet, weitere 15.000 Ukrainer leben ohnehin in Litauen.

„Damit sie sich zu Hause fühlen“

Der Bürgermeister von Vilnius, Remigijus Šimašius, sagte: „Wir wollen den Ukrainern hier ein zweites Zuhause geben, und deshalb sollte ein so wichtiger Tag wie der Unabhängigkeitstag hier gefeiert werden.“ Derzeit sei es nicht einmal sicher, wenn man sich in der Ukraine versammle; die üblichen Festveranstaltungen im Land wurden abgesagt, da man Anschläge befürchtete. „In Vilnius tragen viele Bürgerinnen und Bürger zur Organisation dieses Festes bei“, sagte Šimašius. „Einige der Veranstaltungen werden von der Stadtverwaltung initiiert, andere von der Zivilgesellschaft.“ Nach Ansicht des Bürgermeisters geht die Ukraine denselben Weg wie Litauen vor 30 Jahren, als sich das Land von den sowjetischen Fesseln befreite und für seine Freiheit kämpfte. „Wir wissen, was dieser Kampf bedeutet, wir wissen, wie wichtig die Unterstützung anderer Länder in diesem Kampf ist, und deshalb werden Vilnius und Litauen den Freiheitskampf solcher Länder immer unterstützen.“ Die Ukrainer hätten wegen des Krieges nun mehrere Heimatländer, darunter Litauen und Polen. Daher müsse man Bedingungen schaffen, „damit sie sich zu Hause fühlen“. Auch dazu diene die Feier des ukrainischen Unabhängigkeitstages.

Auch die Mitarbeiter des Litauischen Zentrums für Genozid- und Widerstandsforschung organisierte eine Veranstaltung – sie pflückten Sonnenblumen. Die Blumen, die als Symbol des Friedens gelten, sind so etwas wie das inoffizielle Symbol der Ukraine. „Heute hat die Sonnenblume eine neue Bedeutung erlangt – zusammen mit der blau-gelben Flagge der Ukraine steht sie für den nie erlöschenden Mut, die Hoffnung und die Solidarität der Kämpfer“, sagte Arūnas Bubnys, Generaldirektor des Zentrums für Genozid- und Widerstandsforschung. Auf einer Wiese an der Weißen Brücke fand ein Rave mit ukrainischen DJs statt, gefolgt von einem Konzert auf dem Rathausplatz. Die Organisatoren der multidisziplinären Kunstprojekte hatten dafür eine moderne Video- und Musikinterpretation klassischer ukrainischer Werke geschaffen. Mit dokumentarischen Bildern aus dem Kriegsgebiet wurde die Allgegenwart des brutalen Angriffs schmerzlich bewusst. Die Wände des Rathauses – sie wirkten wie ein Fenster ins Nachbarland.