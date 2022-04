Ukrainische Prostituierte : Die neuen Mädchen sind sehr jung

Flüchtende Frauen aus der Ukraine werden vor Menschenhändlern gewarnt. Aber Daria und Anastasia haben schon vor ihrer Ankunft in Berlin in der Prostitution gearbeitet. Mehr oder weniger freiwillig.

In einer schummrigen, verrauchten Berliner Kneipe liegen sich zwei Frauen in den Armen. Anastasia und Daria haben sich jahrelang nicht gesehen, nun aber ging alles auf einmal ganz schnell. Daria ist vor rund einem Monat vor dem Krieg in der Ukraine nach Berlin geflüchtet. Und Anastasia ist an diesem Morgen angekommen. Sie will in Deutschland für einige Wochen als Prostituierte arbeiten.

„Ich kann es nicht glauben, dich zu sehen!“, sagt Daria strahlend. Immer wieder, während die beiden ihre Geschichten erzählen, legt sie ihren Kopf auf Anastasias Schulter. Die beiden Frauen kennen sich aus Kiew. Anastasia hat dort auch schon als Prostituierte gearbeitet, Daria war ihre „Managerin“. In den wenigen Monaten, in denen sie zusammengearbeitet haben, sind sie Freundinnen geworden. Das ist jetzt etwa drei Jahre her, doch für sie fühlt es sich wie eine Ewigkeit an – weil seit der russischen Invasion in ihrer Heimat nichts mehr so ist, wie es einmal war.