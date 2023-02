Aktualisiert am

Ukrainerin in Deutschland : „Ich musste Schutzwesten, Gefechtshelme und Einsatzstiefel suchen“

Die Ukrainerin Oksana lebt seit dem Studium in Deutschland – der Krieg ist für sie trotzdem nah. Hier berichtet sie davon, wie sie das vergangene Jahr erlebt hat. Ein Protokoll.

Eine pro-ukrainische Demo am Odeonsplatz in München wenige Tage vor dem Jahrestag des Kriegsbeginns Bild: AFP

Am 24. Februar 2022 habe ich morgens erst auf mein stumm geschaltetes Handy geguckt, als ich los musste. 20 Anrufe von meiner Mama hatte ich verpasst. Ich hab sie zurückgerufen, und sie hat gesagt: Russland hat uns angegriffen, und es ist Krieg. Sie hat es mehrere Male wiederholt, mit zitternder Stimme, war wie im Schock. Sie war um fünf Uhr morgens von den Raketen aufgewacht, die auf Luzk – meine Heimatstadt im Westen der Ukraine – und jede andere Großstadt im Land niedergegangen waren. Ich hab sofort angefangen zu weinen.

Dann hab ich ihr gesagt, mein Vater und sie sollen schnell packen und zu mir nach Deutschland kommen. Zwei Stunden später habe ich nachgefragt, ob sie schon gepackt haben. Sie hat gesagt: Nein, sie rennt die ganze Zeit nur in der Wohnung hin und her und weiß nicht, was sie mitnehmen soll. Sie hatte einfach Panik. Das war schlimm für mich.