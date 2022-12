Ukrainer erzählen von ihrem Leben : „Unsere Festtage werden ­diesmal etwas anders sein“

Seit genau zehn Monaten herrscht Krieg in der Ukraine. Von Beginn an haben uns vier Ukrainer regelmäßig berichtet, wo sie sind und wie es ihnen geht. Nun treffen wir drei von ihnen das erste Mal.

Kiewer Nächte sind lang. Und besonders dunkel: Straßen und Wohnungen sind kaum noch beleuchtet. Wenn Ukrainer abendliche Fotos ihres Stadtteils schicken, erinnern diese stark an das berühmte „Schwarze Quadrat“ des Künstlers Kasimir Malewitsch (der übrigens in Kiew geboren wurde, als Sohn einer polnischen Familie).

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau. Folgen Ich folge

Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Auch die Nacht, in der die Begegnung mit Nikita stattfinden soll, ist ziemlich finster, weil die russische Armee seit Oktober immer wieder Kraftwerke und andere Infrastruktur ihres Nach­barlandes bombardiert. Aber das Treffen gelingt: Plötzlich ist Nikita da. Ein junger, schlanker Mann mit schmalem Gesicht, wachen Augen und Stehfrisur.

Nikita ist 26 Jahre alt und Di­plom­ingenieur. Studiert hat er an der Universität für Luft- und Raumfahrt in Charkiw. Heute lebt er in Kiew. Er ist stolz darauf, dass er vom Beginn seines Berufslebens an bei einer Firma tätig ist, die dem Boeing-Konzern zuarbeitet. Sein Job: „Alle möglichen Luftlinien schicken uns Fotos von defekten Flugzeugteilen, und wir beraten sie, wie sie das reparieren können.“ Warum dieser Berufsweg? Nikita setzt ein schüchternes Jungen­lächeln auf und sagt: „Na ja, als Kind wäre ich natürlich gerne Pilot geworden.“ Immerhin, er hat es auch jetzt mit Flugzeugen zu tun. 2020 schickte ihn die Firma für zwei Monate dienstlich nach Kalifornien – dann kam die Pandemie und hielt ihn ein halbes Jahr dort fest. „Ich habe leider nicht viel von Amerika gesehen“, erzählt er.

Er kehrte nach Kiew zurück, dann begann – am 24. Februar 2022 – Putins Krieg gegen die Ukraine.



Nikitas Mutter und die Großeltern leben im Süden des Landes. Zum vorigen Silvester war die Mutter in Kiew, da hat er sie das letzte Mal gesehen. Fast seit Kriegsbeginn sind die Gebiete im Süden russisch besetzt. „Der ukrainische Teil des Internets ist dort abgeschaltet, nur über manche Messengerdienste kann ich mit meiner Mutter sprechen.“ Vom Süden durch die Frontlinie nach Kiew zu reisen könnte in diesem Dezember lebensgefährlich sein. „Unsere Festtage werden ­diesmal etwas anders sein“, sagt Nikita und seufzt kurz. „Wegen des Kriegszustands sind arbeitsfreie Feiertage ohnehin gestrichen. Zum Glück fällt aber Neujahr auf einen Sonntag. Ich werde zu Silvester wohl drei, vier Freunde einladen.“

Am Wochenende darauf findet das Weihnachtsfest der Ostkirchen statt. Festliche Stimmung wird es dieses Jahr nicht geben. Nikita berichtet von der Lage im besetzten Dorf seiner Großeltern. „Sie sagen, vorige Woche sei ein Festtag gewesen, weil sie Buchweizen bekommen haben. Aber sonst sind die Geschäfte leer, von russischen Soldaten geplündert.“

Nikita wird rund um die Feier­tage wohl viel im Homeoffice arbeiten oder, wenn wegen Raketenbeschuss der Strom ausfällt, entweder in die Metrostation gehen, wo es Internet gibt, oder in das Notquartier seiner Firma, mit Generator und Starlink-Internet-Zugang. Vielleicht geht er auch ins Fitnessstudio; wenn dort der Strom ausfällt, wird im Licht von Taschenlampen weiter trainiert. Oder er hört die Rock­musik, die er mag, Pink Floyd, The Scorpions – er nennt das Lied „Wind of Change“.



Nikita lebt in einem Vorort von Kiew in einem Wohnblock, in einer gemieteten Zweizimmerwohnung; sein Mitbewohner ist nach Kriegsausbruch nach Tschechien geflohen. Die Wohnung ist zum Glück im ersten Stock, das gibt ihm bei Luftangriffen ein Gefühl von Sicherheit.