Ukrainer über den Krieg : Beinahe ein normales Leben

Aktualisiert am

Seit acht Wochen sprechen wir mit vier Ukrainerinnen und Ukrainern über ihr Leben während des Krieges. Was haben sie in den vergangenen Tagen erlebt?

Mein Haus steht noch!

Ich habe mich diese Woche spontan auf den Weg von Winnyzja nach Kiew gemacht. Meine ersten Eindrücke: Die Stadt ist sicher und steht kurz vor der Frühlingsblüte. Ich musste ungefähr zehn Checkpoints durchqueren, bis ich zum Bahnhof gekommen bin. Die Soldaten waren aber jedes Mal extrem freundlich. Sie wirkten, als wären sie Verwandte, die man lange Zeit nicht gesehen hat. Nach der Ankunft ging ich ins menschenleere Zentrum, wo ich mich mit einer Freundin verabredet hatte. Ein lang ersehntes Treffen.

Mit der U-Bahn fuhr ich dann nach Hause. Was mich am meisten erstaunte, war, dass es an der Haltestelle, wo die Busse normalerweise Richtung Kiewer Vorstadt fahren, keine mehr nach Irpin und Butscha gab. Ein Symbol der Vernichtung und russischer Verbrechen. Mein Haus steht zu meiner Freude noch! Meine Wohnung ist sicher, nur der Kühlschrank explodierte fast vor verfaultem Obst. Den musste ich ein paar Stunden säubern. Das Balkongeländer war schwarz von Asche.