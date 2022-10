Ukrainer über den Krieg : Der Krieg ist so nah wie im Februar

In dieser Woche suchten die Menschen in den ukrainischen Großstädten - wie hier in Kiew - wieder Schutz in den Metrostationen. Bild: Reuters

Als würde mich nichts jucken

Trotz der räumlichen Entfernung zu meiner Heimatstadt fühlten sich die Angriffe auf Kiew am Montag so nah an wie im Februar. Nur ohne Angst, dafür mit Wut. Den Beziehungen zu meinen Freundinnen und Freunden in Kiew fehlt die direkte Kommunikation, ihre Kriegserfahrung kann ich aus praktischen Gründen weniger teilen als früher. Moralisch gesehen, sind meine Erinnerungen an den Krieg nicht mehr aussprechbar, denn ich bin ja nicht mehr dort.

Eva Schläfer Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Vieles, was mir persönlich jetzt passiert, scheint mir sinnlos zu sein – als würde mich nichts jucken. Ich habe es gar nicht bemerkt, wie rasch der Sommer vergangen ist. Der Oktober ist mein Lieblingsmonat. Den sollte man unbedingt mal, mindestens einmal im Leben, im bunten Kiewer Laub in der Oberstadt mit Blick auf den Fluss verbringen, so mein vorsichtiger, in die Zukunft gerichteter Erlebnistipp für jedermann. Denn ich schätze die militärische Entwicklung für die Ukraine aktuell als sehr gut ein.

Als immatrikulierter Masterstudent im Fach Demokratie und Governance an der Uni Gießen warte ich auf meine erste Einführungswoche in Deutschland, die auf zwei Tage reduziert wurde. Für meine Heimatuni in Kiew habe ich mich zwar auch beworben, sogar an der sogenannten „Masterintelligenzprüfung“ in Berlin teilgenommen, was als erste Stufe im Bewerberverfahren diente. Bis zur letzten Stufe mit umfangreicher Wiederholung des ganzen vierjährigen Bachelorprogramms und Online-Fachprüfung bin ich aber nicht gekommen.

Die Hürde an meiner Uni ist viel höher als in Gießen – und die Konkurrenz größer. Der Gedanke, noch mal in die Bewerberschlacht einzusteigen, hat mir viel zu viel Stress gebracht. Genauso viel Unbehagen erlebe ich beim Gedanken, es doch nicht versucht zu haben. Bitter ist es für mich auch, weil der Bezug zu meiner Kiewer Uni verloren geht, sprich, zu meinem alten Leben, das für mich viel wertvoller ist als das Jetzt.

Wlad, 20 Jahre, aus Kiew, jetzt Gießen

Ich denke darüber nach, Jod zu kaufen

Aus meiner Wohnung heraus sah ich den Rauch. Ein Freund von mir war im Zentrum, als es geschah. Glassplitter haben ihm das Gesicht zerkratzt. In letzter Zeit gibt es Probleme mit der Elektrizität. Von 17 Uhr bis 22 Uhr hat man mir das Licht ausgestellt. Wir haben uns insgesamt darauf vorbereitet.

Im Vergleich zu meinen Eltern in Melitopol ist das, was in Kiew passiert, nichts. Meine Mutter zum Beispiel arbeitet immer noch und bekommt ihren Lohn in Hrywnja, also in der ukrainischen Währung. Doch die Russen bestimmen den Wechselkurs in der Stadt. Während der Kurs vor dem Krieg noch 1 (Hrywnja) zu 3 (Rubel) war, haben die Russen ihn jetzt auf 1 zu 1 festgelegt, ohne Rücksicht auf den tatsächlichen Wert der Währung zu nehmen. Die Hrywnja ist also deutlich abgewertet und der Rubel deutlich aufgewertet. Der Lohn ist 1 zu 3, aber die Produkte werden für 1 zu 1 verkauft.

Gestern kam bei den Eltern einer der Russen rein und sagte, diejenigen, die eine russische Staatsbürgerschaft haben wollen, sollten sich bitte bei der Kommandantur melden. Sie würden dann nach Russland gebracht und alle Besitztümer bei dem Verfahren beschlagnahmt. Meine Mutter weiß gar nicht, was zu tun ist. Ihr ganzes Leben droht zu verschwinden.

Derzeit denke ich darüber nach, Jod zu kaufen. Unsere Regierung hat auch schon angekündigt, dass sie Vorräte sammeln lassen will. Mit Nahrung habe ich mich eingedeckt, Konservendosen sind vorrätig. Ich hoffe, wir werden es nicht brauchen. Aber im Wissen darum, wie wahnsinnig Putin gerade ist, kann alles möglich sein.

​Nikita, 25 Jahre, Kiew

Sie stellen sich dem Feind

Am Montag haben die russischen Bomben auch meine Heimatstadt Charkiw getroffen. Die Menschen waren fast den ganzen Tag lang ohne Elektrizität, teilweise auch ohne Wasser. Die Metro fuhr nicht. Meine Freunde vor Ort sind alle unglaublich tough und lassen sich nicht einschüchtern. Sie stellen sich dem Feind und bereiten sich und ihre Wohnungen auf den Winter vor. Hoffnung schöpfen wir alle natürlich aus den sehr eindeutigen Erfolgen der ukrainischen Armee, die stark ist.

Die Scheinreferenden waren eine Fake-Veranstaltung. Ich kenne niemanden in den besetzten Gebieten. Ich denke, das liegt daran, dass die Menschen, die so denken und fühlen wie ich und die nicht unter Putin leben wollen, längst weg sind.

Bei uns in Düsseldorf läuft alles gut. Gerade sind Herbstferien, mein jüngerer Sohn ist in einem Feriencamp, was ihm viel Spaß macht. Er ist vor Kurzem elf Jahre alt geworden, ich habe ihm eine Torte mit Schokoladenüberzug gebacken. Mein älterer Sohn lernt online für das ukrainische Abitur und ist gleichzeitig hier in seiner Schule in eine Klasse versetzt worden, wo er mehr und schneller lernt. Hoffentlich wird es ihm möglich sein, auch sein deutsches Abitur zu machen.

Ich gehe weiter in den Deutschkurs und hatte einen Termin im Jobcenter, zu dem ich meinen übersetzten Lebenslauf und mein Diplom mitgebracht habe. Die Sachbearbeiterin meinte, ich könne vielleicht eine Weiterbildungsmaßnahme im Bereich meines bisherigen Berufs als Immobilienmaklerin machen. Aber das war erst mal nur ein erstes Gespräch.

In unserer Wohnung, in der wir jetzt seit ein paar Wochen sind, fühlen wir uns sehr wohl. Bei der Einweihungsfeier gab es Borschtsch.

Elena, 43 Jahre, aus Charkiw, jetzt Düsseldorf

In dieser Woche war Margareta nicht in den Niederlanden, ­sondern in ihrer Heimatstadt Kiew zu Besuch und hat sich dort um Freunde gekümmert. Deshalb hat sie dieses Mal keine Zeit und Kraft für ein Gespräch mit uns gefunden.

Margareta, 23 Jahre, aus Kiew, jetzt Enschede