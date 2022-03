Elf Antworten für Kinder : Mama, Papa, kommt der Krieg auch zu uns?

Kinder wollen wissen, warum jetzt Krieg herrscht, was in der Ukraine passiert und ob das für uns gefährlich ist. Elf Antworten auf die wichtigsten Fragen – zum Selberlesen oder zum Vorlesen.

Gegen Putin: Junge Demonstranten von Fridays for Future in Berlin Bild: AFP

Was bedeutet Krieg?

Krieg ist etwas Ähnliches wie ein Streit. Nur dass er nicht zwischen zwei Menschen, sondern zwischen zwei Ländern oder zwischen mehreren Ländern geführt wird. Meistens will ein Land und sein Machthaber größer und mächtiger werden und versucht mit Gewalt, also mit einer Armee, ein anderes Land zu erobern. So ist das jetzt in der Ukraine. Dabei können viele Menschen sterben. Deshalb setzen sich viele Politiker und Organisationen dafür ein, dass ein Krieg so schnell wie möglich beendet wird.

Was hat Putin gegen die Ukraine?

Anke Schipp Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge Lucia Schmidt Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Russland und die Ukraine sind Nachbarländer und gehörten von 1922 bis 1991 zur Sowjetunion. Danach wurde die Ukraine unabhängig. Es gibt aber seit Jahren Streit um die Gebiete im Osten der Ukraine, weil der russische Präsident Putin denkt, dass sie eigentlich zu Russland gehören sollen. Seit Jahren finden dort deshalb Kämpfe statt, die bereits 2014 schlimmer wurden, als die russische Armee die ukrainische Halbinsel Krim besetzte. Putin ist aber auch ein Dorn im Auge, dass die Regierung der Ukraine sich den anderen europäischen Staaten und den USA näher fühlt als Russland und gern in die Europäische Union eintreten würde. Um seinen Angriffskrieg zu rechtfertigen, behauptet er, dass die westlichen Länder Russland bedrohten und die Russen, die in der Ukraine leben, schlecht behandelt würden.