Myron hatte gerade Geburtstag. Vor einem Jahr wurde er in Iwano-Frankiwsk, im Westen des Landes, geboren, wenige Tage nach Kriegsausbruch. Dorthin waren seine Eltern geflohen, als Russland die Ukraine angriff. Heute leben sie wieder in Kiew, mit ihrem Sohn, der so alt ist wie der Krieg.

Seine Eltern, Anna und Artem, sitzen wieder vor dem Laptop, so wie letztes Jahr, als sie über drei Monate hinweg erzählten, wie es ihnen bis zu ihrer Rückkehr erging. Es wurden wieder mehrere Städte in der Ukraine angegriffen, im Osten, Süden und Westen; auch wurden Raketen auf Kiew gefeuert, sie schlugen in den Bezirken Holosijiw und Swjatoschyn ein. In Kiew wurden einige Menschen verletzt; insgesamt starben fünf Menschen bei dieser Angriffswelle Anfang März. In der Hauptstadt sei zudem eine Stromanlage getroffen worden, weshalb viele Kiewer wieder ohne Heizung sind.