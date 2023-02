Nachts brüllen nur noch die Löwen: Ihor Beliakov ist oft bis spät am Abend in seinem Zoo. Bild: Noah Schuller

Ein Schwein läuft durch Odessa und kommt zu einem Schloss, in dem ein Hund vor Fresken thront. Das Schwein und der Hund streiten sich, bis das Schwein den Hund vertreibt. In der Hauptrolle des Schweins: Ihor Beliakov. Der Zoodirektor ist ein witziger Mann. Als Student nahm Ihor Beliakov an einer sowjetischen Comedyshow teil. Jedes Jahr dreht er Videoclips zu Neujahr, in denen er sich in ein kommendes chinesisches Sternzeichen verwandelt. Und für Interviews verkleidet er sich als Weihnachtsrentier.

Der Zoo liegt im Zentrum der Schwarzmeerstadt. Eine Insel, auf der sich Mensch und Tier treffen. Er überstand den Zweiten Weltkrieg, den Zusammenbruch der Sowjetunion und den russischen Angriffskrieg. In dieser kleinen Welt versucht Beliakov, Normalität in den Alltag zu bringen. Eine Normalität, die immer wieder von Raketenangriffen bedroht wird.