Das Schlagerfestival in Sanremo erfüllt wieder alle Erwartung. Der Staatssender RAI, der das Festival an fünf langen Abenden direkt überträgt, verzeichnet Blockbuster-Einschaltquoten. Es sind die höchsten seit einem Vierteljahrhundert. Zum Abschluss, wenn am späten Samstagabend der Sieger gekürt wird, der Italien dann beim Eurovision Song Contest (ESC) vertritt, kann RAI wieder mit einem sagenhaften Marktanteil von rund 65 Prozent rechnen.

Und es gibt politischen Streit. Auch der gehört inzwischen zur Tradition des ältesten Popmusikwettbewerbs Europas. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hätte sich nach den ursprünglichen Plänen der RAI am Schlussabend mit einer „Friedensbotschaft“ per Video an die bis zu 15 Millionen italienischen Zuschauer wenden sollen. Doch wegen anschwellender Proteste von rechten wie von linken Politikern und Intellektuellen gegen die angebliche „Militarisierung“ des Singfests knickte die RAI ein. Jetzt wird Moderator Amadeus nur eine Botschaft Selenskyjs verlesen.

Roberto Benigni preist die Verfassung

Am Eröffnungsabend war im Ariston-Theater Staatspräsident Sergio Mattarella zu Gast. Das hatte es in Sanremo seit der Premierenveranstaltung von 1951 noch nie gegeben. Der Filmkomiker und Oscar-Gewinner Roberto Benigni pries bei der Gelegenheit in einem langen Monolog die italienische Verfassung, die vor 75 Jahren maßgeblich von Bernardo Mattarella, dem Vater des Präsidenten, verfasst worden war. Die Verfassung sei gewissermaßen „seine Schwester“, sagte Benigni an Matterella gewandt, der von seiner Loge zurück lächelte. Besonders hob Benigni seine Liebe zum Artikel 21 hervor, der das Recht auf freie Meinungsäußerung garantiere und in den zwanzig Jahren Herrschaft des Mussolini-Faschismus mit Füßen getreten worden sei.

Von diesem Recht machte am Donnerstag ausgiebig die schwarze Volleyballerin Paola Egonu Gebrauch, die am dritten Festivalabend als Ko-Moderatorin durch die Sendung führte. Zuvor hatte die 24 Jahre alte und 1,93 Meter große Tochter nigerianischer Einwanderer, die zumal nach Niederlagen im Nationaltrikot von Landsleuten rassistisch beleidigt zu werden pflegt, in der Pressekonferenz vor der Sendung ihr Heimatland als „noch immer rassistisch“ beschrieben. Die Feststellung stieß manchen Kommentatoren, zumal von rechten Medien, bitter auf. In einem eindrucksvollen Monolog berichtete Egonu am späten Abend von Fragen, die sie sich als Kind und Jugendliche gestellt habe: „Warum bin ich so groß gewachsen? Warum werde ich gefragt, ob ich Italienerin bin? Warum bin ich anders? Und warum empfinde ich das als Fehler? Erst mit der Zeit habe ich verstanden, dass mein Anderssein meine Einzigartigkeit ausmacht. Aber abgesehen vom äußeren Erscheinungsbild sind wir alle gleich.“

„Es genügt, sich Sanremo nicht anzuschauen.“

Als informeller Wortführer der Sanremo-Kritiker tut sich auch in diesem Jahr der Chef der rechtsnationalen Partei Lega und Vize-Ministerpräsident Matteo Salvini hervor. Ihm missfalle, dass bei dem Gesangswettbewerb zu viel über Inhalte und Probleme gesprochen werde, die nichts mit Musik und Unterhaltung zu tun hätten, ließ Salvini wissen. Worauf Moderator Amadeus Salvini den Ratschlag gab, er möge an den fünf Abenden des Festivals einfach ein anderes Programm einschalten: „Es genügt, sich Sanremo nicht anzuschauen.“

Vor dem vierten Festivalabend gab es dann eine weitere Kontroverse. Der 10. Februar ist in Italien der „Giorno del Ricordo“ (Tag der Erinnerung), an dem die Nation der Opfer der sogenannten Foibe-Massaker gedenkt. Von Herbst 1943 bis zum Kriegsende im Frühjahr 1945 wurden Tausende italienische Zivilisten von jugoslawischen Partisanen in Istrien, in Dalmatien und in Julisch Venetien in die als „Foibe“ bekannten tiefen Karsthöhlen geworfen, viele bei lebendigem Leibe, andere nach der Exekution. Nachdem Moderator Amadeus zunächst hatte wissen lassen, es sei zu dem Anlass nichts geplant, hieß es dann am Freitagmittag, es werde nun doch auch in Sanremo in angemessener Form der Opfer dieses Kriegsverbrechens gedacht. Zuvor, so hieß es, hatte Kulturminister Gennaro Sangiuliano bei der RAI interveniert.

Gesungen wird in Sanremo übrigens auch. Als Favorit auf den Festivalsieg, der in einem komplizierten Mix von Jury- und Zuschauervotum ermittelt wird, galt bis Freitag Marco Mengoni mit dem eher konventionellen Song „Due Vite“ (Zwei Leben).