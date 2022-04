Der Krieg und die Liebe : Hauptsache, er lebt

Meistens schreiben sie nur: „Ich liebe dich.“ Oder: „Ich vermisse dich so sehr.“ Sie schreiben jeden Tag, mehrfach, seit Wochen, manchmal telefonieren sie auch, ein Hoch auf Messengerdienste und Internettelefonie. Wie aber baut man mit Worten eine 1800 Ki­lometer lange Brücke, wenn die Welten auseinanderfallen, weil der eine geflüchtet ist und der andere im Krieg? Was macht das mit der Beziehung? Wie bleibt man verbunden? Und wie hält man das alles aus?

„Es ist sehr schwer für uns“, sagt Lena, „nicht, weil er so weit weg ist, sondern wegen der Lage in der Ukraine.“ Ihr Mann Sascha könne einfach nicht mit ihr über seine Erlebnisse als Kriegsreporter sprechen. „Wenn ich nach seiner Arbeit frage, sagt er: Bitte nicht die Ar­beit. Erzähl mir lieber von euch.“

Ein Paar um die vierzig, sie Juristin, er Dokumentarfilmer und jetzt als Kriegsreporter unterwegs. Lena und Sascha kennen sich seit der Schulzeit. „Im normalen Leben, ohne Krieg“, wie Lena es nennt, da sagen ihre Freundinnen, sie habe es gut. Ihr Mann liebe sie, und sie liebe ihn; weil Sascha aber beruflich viel unterwegs sei, habe sie auch Zeit für sich. Jetzt, da sie mit ihrer Freundin Vika und insgesamt vier Kindern in einer fremden Wohnung in Berlin-Zehlendorf sitzt, kommt ihr das vor wie ein schlechter Witz. „Ich habe mir gesagt, ich kann das schaffen, und ich schaffe das“, sagt Lena. „Aber wenn ich anfange, darüber nachzudenken, wie lange das alles gehen soll, fange ich an zu weinen. Weil ich nicht weiß, wann ich ihn wiedersehe.“

Der Krieg bombt Familien auseinander und die Geschlechter zurück in die Steinzeit, jedenfalls scheint es so auf den ersten Blick: Männer werden zu Kämpfern, Frauen retten die Kinder. Weil die ukrainische Regierung gleich am ersten Tag von Putins Angriff Männern im wehrfähigen Alter die Ausreise verbot, ist die Mehrheit der geflüchteten Erwachsenen weiblich – laut Bundesinnenministerium sind 84 Prozent Frauen.

Nun haben archaische Geschlechterbilder, wie die Geschlechter- und Militärhistorikerin Karen Hagemann ausführt, im Krieg eine lange Geschichte: Männliche Kombattanten werden weiblichen Zivilisten gegenübergestellt, wehr­­hafte Männlichkeit mit dem vorgeblich notwendigen Schutz von Frauen und Kindern gerechtfertigt. Aber so einfach sei es nicht, sagt Hagemann, die an der University of North Carolina at Chapel Hill lehrt – schon wegen des vergleichsweise hohen Frauenanteils in den ukrainischen Streitkräften.

Zwingt der Krieg in der Ukraine Männer und Frauen zurück in überkommene Rollen? Die Historikerin Claudia Kraft weist diese These entschieden zurück: „Vor unseren Augen wird etwas aufgeführt, von dem wir glauben, dass wir es kennen. Da denken wir: Frauen sind schwach, Männer stark. Aber das sind sehr künstliche Vorstellungen. Ich glaube nicht, dass der Krieg ein Einschnitt ist, der die Geschlechterverhältnisse grundlegend ändert“, sagt die Professorin für Zeitgeschichte an der Uni Wien.