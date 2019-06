Tweet zu Geburtstagskuchen : Wenn aus Mariah Carey Marie Curie wird

Aktualisiert am

Man kann in der Formulierung seiner Geburtstagswünsche nicht vorsichtig genug sein: Das zeigte nun die Verwechslung einer Abbildung zweier sehr unterschiedlicher Frauen auf einem Geburtstagskuchen.

Was haben Mariah Carey und Marie Curie gemeinsam? Außer der ersten vier Buchstaben ihrer Vornamen wohl nicht sehr viel. Und doch verwechselten die Arbeitskollegen eines Geburtstagskindes die beiden Frauen miteinander, wie die Cousine auf Twitter mitteilte. Nachdem sich die Verwandte in England einen Kuchen mit der Abbildung von Mariah Carey wünschte, kam es zu einer Verwechslung: Stattdessen blickt einem – mit einem äußerst „festlichen“ Ausdruck im Gesicht – die Chemikerin und Physikerin Marie Curie entgegen.

Dieses Missverständnis, das anstelle der berühmten Pop-Diva Carey die erste weibliche Nobelpreisträgerin auf einen Kuchen brachte, regte recht absehbar die Kommentarfreudigkeit vieler Twitter-Nutzer an. „Sie sieht strahlend aus“, kommentiert ein Tweet in Anspielung auf Curie, die in der Physik den Begriff der Radioaktivität prägte.

Eine andere Nutzerin fragt: „Wer ist diese Mariah Carey? Ist sie diejenige, die Glitzer erfunden hat?“ Auch wenn Mariah Carey auf ihre Erfolgsliste mehr als 200 Millionen verkaufte Platten schreiben darf, kommt in der Welt der Wissenschaft keine Frau an Curies Auszeichnungen heran, denn sie ist die einzige Frau unter vier Menschen, die gleich zwei mal – und in verschiedenen Disziplinen – den Nobelpreis gewann.

Bei den Nutzern kommt die Verwechslung ohne Frage gut an, auch wenn ein Einwand immer wieder auftaucht: Bei solch einer langwierigen Halbwertszeit dürfte es sehr lange dauern, bis der letzte Krümel des Kuchens verschwunden ist.