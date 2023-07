Fast 27 Jahre nach den tödlichen Schüssen auf Tupac Shakur während einer Autofahrt durch Las Vegas hat die Polizei in Nevada abermals Ermittlungen aufgenommen. In Henderson, etwa 25 Kilometer entfernt von Las Vegas, durchsuchten Beamte in dieser Woche ein Anwesen, in dem sie Hinweise auf die Mörder des Rappers vermuteten.

Aus einem weißen Cadillac hatten Unbekannte Anfang September 1996 das Feuer auf den Wagen eröffnet, in dem Shakur damals mit dem Musikproduzenten Marion „Suge“ Knight über den berühmten Strip zu einem Nachtclub unterwegs war. Der 25 Jahre alte Rapper wurde von vier Kugeln getroffen und starb einige Tage später im Krankenhaus.

Die Ermittlungen blieben damals ohne Ergebnis, da die Rapper-Szene zu möglichen Verdächtigen oder Motiven schwieg. Gerüchten zufolge wurde Shakur bei einem Racheakt nach Verteilungskämpfen zwischen Rappern und Gangs der Ost- und Westküste getötet.

Der Musiker gehört bis heute zu den bekanntesten Vertretern der Hip-Hop-Kultur. Seine Titel „Old School“, „Dear Mama“ und „Hit Em Up“ zählen zu den Klassikern der Musikrichtung.