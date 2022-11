In der türkischen Stadt Kars : Der letzte Molokan

Immer wieder eroberten russische Truppen Kars. Keine andere Stadt der heutigen Türkei soll so oft von neuen Herren er­obert worden sein wie die Garnisonsstadt im Nord­osten Anatoliens, nämlich 19-mal.

Russische Truppen belagerten die strategisch wichtige Stadt am Fuß des Kaukasus erstmals 1807, 1828 zogen sie schließlich siegreich ein und nahmen mehr als 10.000 Kriegsgefangene, dann wieder 1855. Im Frieden von San Stefano 1878 musste das Osmanische Reich Kars definitiv an das zaristische Russland abtreten.

Die russische Präsenz hat Spuren hinterlassen

Es war ein wildes Hin und Her. Das Blatt wendete sich gegen Ende des Ersten Weltkriegs, 1921 holte sich die türkische Unabhängigkeitsbewegung Kars zurück. Seither herrscht Ruhe. Die lange russische Präsenz hat aber bis heute Spuren hinterlassen.

Denn Russen, Armenier und Griechen nahmen die Stelle der Muslime ein, die 1878 Zuflucht im Osmanischen Reich fanden. Sie bauten mit dem schwarzen Basalt der Region Häuser, die mit ihrem wuchtigen Architekturstil die Altstadt von Kars bis heute prägen.

Alexei Degirmencioglu ist der letzte Russe in Kars, und er ist in der Stadt zugleich der letzte Vertreter einer Glaubensgemeinschaft, die sich vor langer Zeit von der russisch-orthodoxen Kirche abgespalten hat, der Molokanen. Ali, wie sie ihn hier rufen, ist 1965 in Kars geboren worden, er ist türkischer Staatsbürger und mit einer Kurdin aus Kars verheiratet. Seine Muttersprache aber ist Russisch.

Durch Milchgenuss zur Sekte

Die Molokanen, die „Milchtrinker“, waren gegen Ende des 19. Jahrhunderts aus Russland in den Kaukasus umgesiedelt worden, so auch nach Kars. Das Zarenreich schlug damit zwei Fliegen mit einer Klappe: Die Sektierer waren nun weit weg, und als ethnische Russen markierten sie in den eroberten Gebieten den russischen Herrschaftsanspruch.

Die meisten Molokanen haben Kars und auch die Türkei seither wieder verlassen. Er aber fühle sich in Kars wohl und wolle nicht weg, beteuert Alexei Degirmencioglu.

So wie es sein älterer Bruder getan hat, auch wenn es ihn 100 Kilometer nach Westen zog, wo er in einer Mühle arbeitet. Degirmencioglu aber macht seinem Glauben Ehre: Er arbeitet in einer Firma, die Molkereiprodukte herstellt, vor allem die Käsesorten, für die die Agrarregion Kars in der Türkei bekannt ist.

Der Milchgenuss war es, der die Molokanen zu einer Sekte hatte werden lassen. „Im Gegensatz zur Lehre der russisch-orthodoxen Kirche trinken wir auch in der Fastenzeit jeden Tag Milch“, sagt Alexei Degirmencioglu. Das allein ist es nicht, was die Molokanen von der Orthodoxie unterscheidet.

Außerhalb von Kars hatten sie ihre Kirche, die aber heute verfällt. Die meisten Gemeindemitglieder hatten Kars 1962 verlassen und sind auf die Krim nach Sewastopol aus­gewandert. Andere nach Istanbul, wieder andere nach Deutschland oder in die Vereinigten Staaten.

Kein Priester für den Gottesdienst

Die Kirche also, sagt Alexei Degirmencioglu, der selbst keinen Gottesdienst mehr besuchen kann, unterscheide sich von der in der russisch-orthodoxen Kirche. Es gibt keinen Priester, der den Gottesdienst leitet. Die Gläubigen setzen sich um die Kirchenältesten und singen.

Die Wände sind nackt, damit die Gläubigen nichts ablenkt. Keine Ikonen und kein Kreuz verzieren den Raum. Es soll sein wie im frühen Christentum. „Nur die Bibel zählt“, sagt Alexei Degirmencioglu. Und die spirituelle Erfahrung. Rauchen und Alkohol sind streng verboten, verboten ist ebenso das Tragen eines Brustkreuzes. „Allein der Glaube ist wichtig“, so der Molokane. Symbole hätten keinen Platz.

Zum Bruch mit der Kirche und dem Zaren hatte auch geführt, dass die Molokanen, ebenso wie die Quäker, den Dienst an der Waffe kategorisch ablehnen. Das half nichts. Alexei Degirmencioglu musste wie jeder andere Türke seinen Wehrdienst leisten. Mit größtem Widerwillen habe er die Waffen in die Hand genommen.

Einst war Cakmak, wenige Kilometer nördlich von Kars, ein Dorf, in dem die Molokanen unter sich waren. Es gibt noch solche Molokanen-Dörfer, aber nicht mehr in der Türkei. Etwa Iwanowka in Aserbaidschan und Fioletowo in Armenien. Dort sind die Molokanen Selbstversorger, leben fast autark. In Kars aber ist Alexei der letzte.

Nach ihm wird es keinen Molokanen mehr geben. Denn das Paar ist kinderlos. Zwar weiß er von Verwandten in Russland, doch besucht habe er sie nie. Und die Frage, ob er mal nach Russland reisen solle – die habe sich für ihn nie gestellt.