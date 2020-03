Trump über Harry und Meghan : „Sie müssen zahlen!“

Auch der amerikanische Präsident Donald Trump hat mitbekommen, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan angeblich in die Vereinigten Staaten umgezogen sein sollen. Eine herzliche Willkommensbotschaft klingt allerdings anders: Auf Twitter wies Trump das Paar am Sonntag darauf hin, dass das Land nicht für den Personenschutz aufkommen würde. „Sie müssen zahlen!“, schrieb Trump. Seinen Tweet leitete er mit den Worten ein, ein „großer Freund und Bewunderer“ von Königin Elizabeth II. und dem Vereinigten Königreich zu sein.

Harry (35) und Meghan (38) hatten sich entschieden, ihre königlichen Pflichten aufzugeben und finanziell unabhängig zu werden. Von April an verzichten sie auf die Anrede „Königliche Hoheit“ und nehmen keine offiziellen Aufgaben mehr für das Königshaus wahr. Zeitweise lebte das Paar mit Sohn Archie in Kanada. Nun soll die Familie in Meghans Geburtsort Los Angeles umgezogen sein. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es am Wochenende zunächst nicht.

Britischen Medien zufolge wollte das Paar mit dem Umzug vermeiden, sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Kanada Steuern zahlen zu müssen. „Dieser Umzug war schon einige Zeit geplant“, zitierte das Boulevardblatt „Sun“ einen nicht näher genannten Royal-Experten und sprach von einem „Megxit 2“. Angesichts der Corona-Pandemie und drohender Grenzschließungen hätten Harry und die ehemalige Schauspielerin ihren Plan bereits umgesetzt, heißt es. Sie haben laut „Sun“ ein neues Zuhause in der Nähe von Hollywood gefunden. Auch ein amerikanisches Magazin hatte, ohne klare Quelle, vom Umzug berichtet. Der britischen Royal-Reporterin Rebecca English von der „Daily Mail“ zufolge hat sich das Paar, auch wegen der Coronavirus-Pandemie, in eine abgeschlossene Wohnsiedlung zurückgezogen.

Bereits im Januar kündigten die beiden an, sich von ihren royalen Aufgaben teilweise zurückzuziehen und „finanziell unabhängig“ werden zu wollen. Später einigten sich Harry und Meghan mit dem Königshaus dann aber auf einen klaren Bruch. Auch die Marke „Sussex Royal“, die sie seit ihrer Hochzeit verwendet haben, soll verschwinden - das dürfte ihnen einen besonders heftigen Schlag versetzt haben, denn die berühmte Marke hätte ihnen stattliche Einnahmen garantiert.